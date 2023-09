Fietser blijft in de cel voor zware verkeersagressie in Oostende

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 37-jarige Oostendenaar met een maand verlengd. De man wordt verdacht van poging tot doodslag. Dat bevestigt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen. Peter B. deelde een twintigtal vuistslagen uit aan een andere fietser.

De feiten speelden zich op zondag 27 augustus rond 14 uur af in de Oostendse wijk Stene. Op de kruising met de Rosmolenstraat wees een 63-jarige fietser een andere fietser op de gewijzigde verkeerssituatie in de Pensjagersstraat. De Oudenburgenaar reed Peter B. achterna, waarop de discussie escaleerde en ze allebei ten val kwamen. Vervolgens haalde de dertiger een twintigtal keer uit met zijn vuist. Door de klappen liep de zestiger verwondingen op aan zijn oogkas. Het slachtoffer was door de zware verkeersagressie minstens een week werkonbekwaam.

Poging tot doodslag

In afwachting van de aankomst van de politie kon een getuige beide betrokkenen uit elkaar halen. Na verhoor werd de 37-jarige Oostendenaar voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste om hem aan te houden op verdenking van poging tot doodslag. De raadkamer oordeelde vrijdagochtend opnieuw dat B. minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.

Volgens zijn advocaat Randall Huysentruyt beseft de verdachte dat hij over de schreef ging. De verdediging verwacht dat het onderzoek binnenkort wordt afgesloten, zodat B. zich snel voor de correctionele rechtbank kan verantwoorden.