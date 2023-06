Fietser (82) volledig aansprakelijk voor ongeval in Dudzele waarbij motorrijder Jamy (25) stierf

De familie van de verongelukte Jamy Destickere (25) uit Oostkerke wilde gerechtigheid en krijgt die nu ook. De Brugse politierechter oordeelde dinsdagochtend dat de 82-jarige fietser volledig aansprakelijk wordt gesteld voor het dodelijk ongeval waarbij Jamy het leven liet. Jamy kon dus niets doen aan het ongeval en dat horen, is wat telt voor de familie.

22 december 2020. Jamy Destickere (25) was onderweg naar huis met zijn motor toen het op het kruispunt van de Dudzelesteenweg en de Ronselarestraat in Dudzele gruwelijk fout liep. De 82-jarige P.V. kwam met zijn fiets uit de Ronselarestraat en stak het kruispunt over, maar kwam daardoor in aanrijding met Jamy.

Tijdens de pleidooien was één iets een groot discussiepunt: wie is verantwoordelijk voor de dood van Jamy? Volgens de advocaat van de burgerlijke partij ligt de fout uitsluitend bij de fietser. Zij stellen dat de man beter had moeten uitkijken toen hij overstak. De verdediging vindt dan weer dat de overdreven snelheid van Jamy, die minstens 40 kilometer per uur te snel reed, aan de basis van het ongeval ligt.

“Hij is de voorrangsweg opgereden zonder te vertragen of te stoppen, waardoor de aanrijding is kunnen gebeuren”

“P.V. reed met een elektrische fiets aan een snelheid van 15 à 20 kilometer per uur”, stelde advocaat Nick Lucas tijdens de pleidooien. “Hij is simpelweg de voorrangsweg opgereden zonder te vertragen of te stoppen, waardoor de aanrijding is kunnen gebeuren. Door de botsing knalde de twintiger tegen een boom langs de weg. Alle hulp kwam dan ook te laat.”

Brief

Ook de familie van Jamy nam tijdens de pleidooien het woord. De zus van Jamy las geëmotioneerd een brief voor. “We willen gerechtigheid”, snikte de vrouw. “Er valt niets te winnen vandaag. De toekomst en het leven van Jamy waar hij zo van droomde, zijn hem ontnomen. Hij was op de verkeerde plaats op het verkeerde moment.”

Vonnis

De Brugse politierechter besloot P.V. dinsdagochtend de gunst van een opschorting te verlenen, al wordt de man wel volledig aansprakelijk gesteld voor het ongeval. “Op die manier krijgt de familie toch ietwat rechtvaardigheid, zoals gehoopt”, zegt advocaat Nick Lucas.

Dat Jamy volgens het verslag van de verkeersdeskundige minstens 40 kilometer per uur te snel reed, maakt weinig uit volgens meester Nick Lucas. “Het ongeval zou zich hoe dan ook hebben voorgedaan. De gevolgen konden zelfs nog fataler geweest zijn.” (CCA)