Fietser (82) moet voor politierechter verschijnen na ongeval waarbij motorrijder Jamy (25) het lieven liet: “Zijn toekomst is hem ontnomen”

Een 82-jarige fietser stond dinsdagmiddag terecht voor de Brugse politierechter nadat de man betrokken raakte bij een dodelijk verkeersongeval. Jamy Destickere (25) uit Oostkerke reed in december 2020 met zijn motor langs de Dudzelesteenweg richting Damme toen het ter hoogte van het kruispunt met de Ronselarestraat fout liep. De twintiger week uit voor de fietser en kwam door het manoeuvre tegen een boom terecht. De jongen overleed ter plaatse.

Rechtstreekse dagvaarding

Het parket stelde destijds een verkeersdeskundige aan, maar besloot de zaak te seponeren. De familie van Jamy nam het heft in eigen handen en besloot de fietser daarom rechtstreeks te dagvaarden. Volgens de nabestaanden is fietser P.V. volledig aansprakelijk voor het ongeval. “In het verslag van de parketdeskundige staat letterlijk dat het ongeval te alle tijden vermijdbaar was”, vertelt advocaat Nick Lucas. “P.V. reed met een elektrische fiets aan een snelheid van 15 à 20 kilometer per uur. Hij is simpelweg de voorrangsweg opgereden zonder te vertragen of te stoppen, waardoor de aanrijding is kunnen gebeuren.”

Volgens de advocaat van de fietser ligt de oorzaak van het ongeval dan weer aan het rijgedrag van Jamy. De twintiger zou volgens het verslag van de verkeersdeskundige minstens 40 kilometer per uur te snel gereden hebben. “Ongeacht de snelheid van Jamy zou er een aanrijding zijn geweest”, vertelt meester Lucas. “Of hij nu 70, 90, 100 of 110 kilometer reed. Het wringt bij mijn cliënten dat P.V. zich schuilt achter de overdreven snelheid.”

Gerechtigheid

De ouders van Jamy vonden het te moeilijk om aanwezig te zijn in de zaal, maar zijn broer en zus kwamen wel opdagen. De zus van Jamy las duidelijk geëmotioneerd een zelfgeschreven brief voor. “Er valt niets te winnen vandaag”, snikt de vrouw hevig. “De toekomst en het leven van Jamy waar hij zo van droomde, zijn hem ontnomen. Hij was op de verkeerde plaats op het verkeerde moment. Wij willen gerechtigheid.“

Vonnis

De 82-jarige P.V. verscheen daarom dinsdagmiddag voor de politierechter. Volgens de advocaat van P.V. blijft Jamy zélf aansprakelijk voor het ongeval en daarom vraagt ze de gunst van een opschorting. “Mijn cliënt is geconfronteerd met een onvoorziene hindernis”, vertelt meester Hermien Deprez. “P.V. dacht dat hij veilig kon oversteken.”

Ook de man zelf richtte zich tot de politierechter. “In de verte zag ik een motorfiets”, zegt P.V. “Maar ik wist niet dat hij zo snel reed.” Jamy zou namelijk op basis van het verslag van de deskundige 110 kilometer per uur gereden hebben waar slechts 70 kilometer is toegelaten. Het is nu aan de rechter om te oordelen wie aansprakelijk is voor het dodelijk verkeersongeval.

Vonnis op 20 juni. (CCA)