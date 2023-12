Fatale elektrocutie Robbe (18) naar hof van beroep: “Geen enkele aanwijzing voor zelfdoding”

Het openbaar ministerie heeft beroep aangetekend tegen de vrijspraak van het Veurnse chocoladebedrijf Baronie voor de dood van Oostduinkerkenaar Robbe Vandecasteele. De 18-jarige stagiair kwam er om het leven door elektrocutie, maar volgens de Brugse rechtbank stelde hij bewust levensgevaarlijke handelingen. Tijdens het proces had de arbeidsauditeur de hypothese van zelfdoding nochtans van tafel geveegd én had het bedrijf bovendien zijn fout erkend.

Het einde van zijn drieweekse stage bij het chocoladebedrijf Baronie in Veurne was in zicht toen Robbe Vandecasteele op 10 mei 2021 in een apart gebouw een compressor moest ontmantelen. Maar tijdens de werken verwijderde de 18-jarige Oostduinkerkenaar ook draden in een elektriciteitskast, waarbij hij geëlektrocuteerd werd. Zijn lichaam werd gevonden toen zijn moeder hem rond 16 uur kwam ophalen.

Opdracht

Het onderzoek legde enkele ernstige tekortkomingen bij het chocoladebedrijf bloot, zoals het ontbreken van een risicoanalyse voor werken met jongeren of stagiairs. “Het bedrijf mocht die jongen ook nooit die werken alleen laten uitvoeren”, meende arbeidsauditeur Jeroen Lorré. Hoewel het bedrijf ontkent dat Robbe opdracht kreeg om in de elektriciteitskast te werken, was het volgens Lorré onwaarschijnlijk dat de jongen dat op eigen houtje zou hebben gedaan. “Het is aannemelijker dat hij opdracht kreeg om die draden te verwijderen. Maar daarvoor hebben we – helaas – geen hard bewijs.”

Verantwoordelijk

Lorré vroeg voor Baronie een geldboete van 48.000 euro wegens onopzettelijke doding. Opmerkelijk: de verdediging betwistte op het proces niet dat het bedrijf fouten maakte die tot het drama hebben geleid. En tóch werd het bedrijf op 24 november vrijgesproken. Volgens de rechtbank was het niet bewezen dat Robbe opdracht kreeg om aan de elektriciteit te werken en waren de handelingen die hij stelde “uiterst gevaarlijk en zelfs onbegrijpelijk”. De rechtbank legde de oorzaak van het ongeluk ondubbelzinnig bij Robbe zelf.

De mogelijke beweegredenen van Robbe werden volgens de rechtbank evenwel onvoldoende onderzocht. “Bij dergelijk doelbewust levensgevaarlijk gedrag kan niet met ernst worden beweerd dat het ontbreken van een risicoanalyse tot het overlijden heeft geleid”, besloot de rechtbank. Voor het ontbreken van de risicoanalyses kreeg Baronie opschorting van straf.

Tijdens het proces had de arbeidsauditeur bij de start van zijn uiteenzetting de hypothese van zelfdoding van tafel geveegd. Dat hij nu beroep aantekent tegen de vrijspraak valt dan ook niet te verbazen. Ook de ouders van Robbe geloven niet dat de jongen uit het leven stapte. “Het doet hen pijn dat de rechtbank dit insinueert”, stelde hun advocaat. “Wat er precies is gebeurd zullen we nooit weten, maar niets wees erop dat Robbe suïcidaal was. Die jongen had een vaste vriendin, een goede relatie met zijn familie en wou voort studeren.”

Wanneer het hof van beroep in Gent zich over de zaak zal buigen is nog niet bekend. (AFr)