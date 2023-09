Families overleden Jessy (24) en Wibe (25) trekken naar Rome voor proces: “Willen dader in de ogen kijken”

Op 13 september vindt in de Italiaanse hoofdstad Rome het proces plaats over de dood van de twee vriendinnen Jessy en Wibe. Ze werden omvergereden door de Italiaan Francesco Moretti toen ze gewonde motorrijders wilden helpen op de A24 in Rome. Hun families zijn ondertussen in Rome om het proces bij te wonen en hopen meer duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden.

Op 17 oktober eindigde het leven van boezemvriendinnen Jessy Dewildeman (24) uit Wevelgem en Wibe Bijls (25) uit Menen abrupt toen ze werden omvergereden door Francesco Moretti (53). Het tweetal stond rond 22.10 uur in een file die ontstaan was door een ongeval met twee motorrijders op de A24, een invalsweg naar het centrum van de Italiaanse hoofdstad. De dames stapten uit om de gewonden te helpen en net op dat moment werden ze zelf door een auto gegrepen.

Moretti had gedronken, testte positief op vijf verschillende soorten drugs – cocaïne, cannabis, opiaten, methadon en benzodiazepines –, reed 10 tot 20 km/uur te snel en pleegde vluchtmisdrijf. Bovendien was de wagen in kwestie niet van hem en was hij zo dus niet verzekerd. Hij had al een strafblad voor diefstal en zijn rijbewijs was geschorst. Uiteindelijk bekende de dader en werd duidelijk dat er een proces zou komen in Rome op 13 september.

Onduidelijkheid

Evelyne Derumeaux (51), moeder van Jessy, uitte in mei al haar ongenoegen over het gebrek aan concrete informatie die ze vanuit Italië kreeg. Ze trekt nu samen met haar partner en de vader van Jessy naar Rome om het proces bij te wonen: “Ik wil de dader in de ogen kijken. Ik wil antwoorden op mijn vragen. Wat is er precies gebeurd?”. Ook de zussen en broer van Wibe Bijls, het andere slachtoffer, zijn in Rome voor het proces.

“Ik wil antwoorden op mijn vragen. Wat is er precies gebeurd die avond?”

De Italiaan riskeert 18 jaar cel en moet zich verantwoorden voor onder meer doodslag, rijden onder invloed, vluchtmisdrijf en overdreven snelheid. “Of hij nu levenslang krijgt of niet. Dat doet er voor ons niet meer toe. Wij zijn onze dochter kwijt en willen weten wat er precies gebeurd is,” is moeder Evelyne duidelijk. Het proces morgen zal alleszins al duidelijk maken wat voor straf de bestuurder van de wagen krijgt.