Familiedrama Waardamme: Chris Vanhaverbeke (44) die zijn beide dochtertjes verstikte, blijft in de cel

Chris Vanhaverbeke (44) blijft in de cel op verdenking van moord op zijn beide dochtertjes. De Brugse raadkamer heeft zijn aanhouding dinsdag bevestigd en met een maand verlengd.

Op 16 november bracht Vanhaverbeke zijn dochtertjes Maud (8) en Ona (5) door verstikking om het leven in een hoeve langs de Sijslostraat in Waardamme. Toen de lichamen van de zusjes rond 20 uur werden aangetroffen was Vanhaverbeke spoorloos. Maar hij kon later die avond worden ingerekend nadat hij met zijn wagen tegen een paal was beland. Vanhaverbeke bekende de feiten meteen. Zijn echtscheiding met de moeder van de meisjes zou aan de basis hebben gelegen van de gruwelijke feiten.

In een brief die enkele dagen na de feiten bij zijn ex en haar familie terechtkwam stelde de aardappelteler dat hij handelde uit wraak. Hij vreesde dat hij de kinderen te weinig zou zien. Maandag werd in Waardamme een reconstructie gehouden van de feiten. Op vraag van de onderzoeksrechter werd door het parket echter niet gecommuniceerd over het verloop van de reconstructie. Ook Frederiek Wauters, de advocaat van Vanhaverbeke, wou dinsdag niet reageren op de verdere aanhouding van zijn cliënt. (AFr)