Familie steunt jonge vrouw die met vriend terechtstaat voor drugdeals in Veurne

Een 23-jarige vrouw moet zich samen met haar 34-jarige vriend verantwoorden voor het dealen van drugs in Veurne. Sinds drie maanden zitten ze in de gevangenis. De vrouw kon rekenen op ruim tien familieleden die haar kwamen steunen. “En zij zullen haar blijven helpen tot ze ervan af is”, sprak haar advocaat.

Het is de tweede keer in een half jaar tijd dat de 23-jarige J. zich voor de verkoop van drugs moet verantwoorden. Ook in september vorig jaar kwam haar familie haar steunen. Ze kreeg toen nog een kans van de rechter, maar greep die niet.

Op 16 januari werden zij en haar 34-jarige vriend B. in een woning in Veurne betrapt op het dealen van drugs. “De politie hield er een controle op dat adres en werd een cannabisgeur gewaar”, sprak de procureur. “Bij J. werden drugs gevonden in haar kledij en bij B. bij hem thuis. Beiden zijn gekend voor drugs maar helaas leren ze niet. Ik vraag 18 maanden cel en 8.000 euro boete.” Daar schrok het koppel van. Zeker voor de jonge J., die de eerste maal in de gevangenis zit. “Haar ogen zijn er open gegaan”, sprak haar advocaat. “Ze wil haar problemen aanpakken en zich meteen residentieel laten begeleiden. Haar zorgverleners en familie zijn hier massaal aanwezig om blijk te geven dat ze de vrouw niet laten vallen.”

Ook B. vroeg een nieuwe kans. Het koppel wil zelfs samen in begeleiding gaan. Vonnis op 2 mei. (JH)