Failliet met ruim 1,2 miljoen euro schulden: 12 maanden effectieve celstraf, boete en beroepsverbod voor dubieuze ondernemer

Nooit belastingen betaald, geen spoor van een boekhouding, cashstortingen en overschrijvingen naar privérekeningen in zijn thuisland. Op 3 jaar tijd maakte de voormalige zaakvoerder van B&C Group in Waregem ruim 1,2 miljoen euro schulden.

Het leverde de ondernemer van Turkse origine voor de rechtbank in Kortrijk een effectieve celstraf van 12 maanden, een boete van 8.000 euro en een beroeps- en ondernemingsverbod van 10 jaar op.

Op 10 december 2019 ging B&C Group met uitvalsbasis langs de Kalkhoevestraat in Waregem failliet. De vennootschap liet een fikse schuldenberg achter. “De maatschappelijke zetel verhuisde constant of bleek enkel een brievenbus”, klonk het bij één van de gedupeerde leveranciers die tot twee keer toe een valse betalingsbelofte kreeg. Geld zag de leverancier niet. B&C Group werd pas eind 2016 opgericht en verhuisde in haar korte, driejarig bestaan van Kortrijk naar Kuurne, Antwerpen en Waregem.

“De Belgische Staat schiet hier meer dan 1 miljoen euro bij in”, aldus curator Yves Francois die het faillissement moest afhandelen. “Ook andere vennootschappen van de man gingen al failliet. Het lijkt wel zijn beroep failliet te gaan en op te lichten.”

Al anderhalf jaar voor de faillissementsdatum bleek de vennootschap eigenlijk al virtueel failliet maar Hasan Ö. (42) uit Kortrijk liet na aangifte van faillissement te doen. Hij daagde niet op om zich voor de rechtbank te verantwoorden. (LSi)