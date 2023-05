‘Extreem jaloerse man’ uit Oostende breekt binnen bij vriendin en sleurt haar uit bed: twintig maanden effectief

Een 30-jarige man uit Oostende kreeg een zware effectieve celstraf van twintig maanden cel omdat hij tijdens zijn relatie volledig ontspoorde, in de woning van zijn vriendin in Diksmuide binnendrong, haar uit bed sleurde en klappen gaf. Er werd eerst tien maanden cel gevraagd, maar de rechter vond de feiten te zwaar en verdubbelde zijn straf.

De feiten gebeurden op 5 maart in een woning in Diksmuide. “K.P. had met het slachtoffer een relatie van aantrekken en afstoten”, legde de procureur uit. “Na een discussie op café escaleerde de situatie helemaal. Hij trok naar haar woning, maar het slachtoffer weigerde open te doen. Daarop bleef hij maar aanbellen en op de deur kloppen. Vervolgens drong hij de woning binnen. De vrouw vroeg hem normaal te doen en te vertrekken waarop hij haar uit bed sleurde en schopte, tot viermaal toe zei dat hij haar zou doden en vervolgens haar gsm meenam en bij zijn terugkomst ook vernielde. Toen de politie daarna op vraag van de vrouw ter plaatse kwam, bleek hij haar al liefst 80 keer gebeld te hebben. Hij wordt dus ook vervolgd voor belaging.”

De rechter vond de feiten uiteindelijk te zwaar om de gevraagde tien maanden cel op te leggen en verdubbelde die naar twintig maanden effectief.

Opnieuw relatie?

K.P. erkende de feiten en zei dat hij extreem jaloers is. Zijn advocaat wou de feiten toch wat kaderen. “Je moet weten dat hun korte relatie er één was van aantrekken en afstoten. Zeker omdat hij niet om kon met de aandacht die het meisje van andere mannen kreeg. Toen zij hem op café compleet negeerde, is hij door het lint gegaan. Hij trok dan later die nacht naar haar woning om verhaal te halen, maar deed dat op de verkeerde manier door binnen te dringen.”

De rechter fronste helemaal de wenkbrauwen toen bleek dat de vrouw intussen zelf vroeg om het contactverbod met K.P. op te heffen en K.P. vertelde dat ze het opnieuw willen proberen samen. “Ik ben geen relatietherapeut, maar zou daar toch even goed over nadenken”, sprak de rechter. (JH)