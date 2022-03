Ex-werknemer veroordeeld voor één inbraak, vrijgesproken voor tweede bij Waregemse verandabouwer

Een ex-werknemer van Veranda’s Van Der Bauwhede uit Waregem heeft van de rechter in Kortrijk een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden en een effectieve boete van 2.000 euro gekregen voor een inbraak in het bedrijf. Voor een tweede inbraak werd hij vrijgesproken.

In de nacht van 28 op 29 april 2017 vond in het bedrijf langs de Roterijstraat in Waregem een eerste, zware inbraak plaats. Twee brandkasten werden open gebroken en er verdween 46.000 euro. Ook de computer waarop de camerabeelden werden bewaard, werd meegenomen.

Een brandkast zat goed verstopt achter een kalender en ook de enige camera werd verdraaid. Aanwijzingen dat de dader mogelijk wel eens het bedrijf heel goed kende. Een dader kon nooit gevonden worden.

In de nacht van 27 op 28 februari 2019 volgde een tweede inbraak waarbij een kluis werd uitgebroken. Opnieuw bleef het onderzoek dat volgde zonder resultaat, tot eind 2020 de broer van J.D. (36) uit Waregem een boekje open deed. Hij verklaarde dat hij zijn broer had moeten helpen om een kluis te openen.

Op staande voet ontslagen

“Hij pleegde inderdaad die tweede inbraak maar heeft met de eerste niets te maken”, verdedigde advocaat Jan Leysen hem. “Hij was gefrustreerd over niet correct uitbetaalde prestaties. Dat valt niet goed te praten maar daarom moet hij niet opdraaien voor een inbraak die hij niet pleegde. Bij de tweede inbraak zag je hem op de fiets wegrijden. Dat betekent dat hij bij de eerste inbraak veel moeite zou doen om buiten beeld te blijven maar zich bij de tweede doodleuk al fietsend laat filmen. Dat klopt niet. Zijn broer is een slechte leugenaar. Bij die eerste inbraak is helemaal geen kluis meegenomen.”

J.D. werd na 15 jaar op staande voet ontslagen bij het Waregemse bedrijf. Voor de eerste inbraak werd hij vrijgesproken, voor de tweede veroordeeld.

(LSi)