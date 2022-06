Ex-werknemer Venturelli na 32 jaar dienst verdacht van diefstal: “Altijd alles voor bedrijf gegeven, en dan dit afscheid.”

32 jaar lang werkte hij met hart en ziel als fietshersteller voor fietsproducent Venturelli in Hooglede maar meteen na zijn pensioen diende het bedrijf klacht in tegen een 69-jarige man uit Roeselare. Hij wordt er van verdacht jarenlang fietsen te hebben gestolen en dreigt maar liefst 90.000 euro schadevergoeding te moeten ophoesten.

Zelf ontkent hij in alle toonaarden. “Hij krijgt een ezelsstamp als afscheid. Hij is er kapot van, slaapt bijna niet meer net als zijn vrouw”, aldus zijn advocaat Filip De Reuse.

In 1985 trad Marc R. bij de Hoogleedse fietsenproducent in dienst. Vroeger had hij zelf een fietsenwinkeltje maar bij de KMO vlakbij de deur kon hij zijn passie voor fietsen verder in dienstverband blijven uitvoeren. De band met ‘patron’ Julien Bonaventure was hartelijk, doorheen de jaren ontstond een vertrouwensband.

Derde generatie

Toen de derde generatie het roer overnam, vertroebelde die relatie. “Plots kon hij door de nieuwe zaakvoerder op heterdaad betrapt worden toen hij een fiets in een bestelwagen laadde”, verwoordde advocate Charlotte Van Neste het standpunt van het bedrijf.

“Verder bleek hij elk jaar een fiets weg te geven voor de tombola van de wijkwerking in zijn buurt, verkocht hij fietsen aan fikse kortingen en bleek bij een huiszoeking zijn woning een ware fietsenwinkel aan onderdelen. Zonder enig bewijs dat hij die fietsen aankocht. Dat verklaart de jarenlange stocktekorten. Hij misbruikte het vertrouwen dat hij jarenlang genoot.” Meteen na zijn pensioen in april 2017 diende het bedrijf klacht in voor loonbediendediefstal.

Vijf jaar onderzoek

Er kwam een gerechtelijk onderzoek dat 5 jaar duurde maar door een gebrek aan bewijzen seponeerde het parket onlangs de zaak. Dat was niet naar de zin van Venturelli, die nu op haar beurt haar ex-werknemer rechtstreeks dagvaardde.

“Schandalig”, vond advocaat Filip De Reuse. “Hij heeft 32 jaar lang alles gegeven voor het bedrijf, geen overuur was hem te veel. Hij was verantwoordelijk voor de elektrische fietsen. Regelmatig nam hij zelfs een elektrische fiets van het bedrijf mee naar huis om er in zijn vrije tijd nog eens naar te kijken, zo gepassioneerd was hij. ’s Anderendaags keerde hij er dan mee terug en was de fiets hersteld.”

Zwartwerk

“Zonder daarvoor een euro meer te verdienen. Nu wordt hij geflikt, omdat het bedrijf niet wil toegeven dat er een zwart circuit was waarbij werknemers in het zwart ter compensatie van overuren of met cashbetalingen fietsen of onderdelen aan voordeliger prijzen konden kopen.”

“Ook andere werknemers verklaarden dat dit vroeger een gangbare praktijk was. En de jaarlijkse sponsoring van een fiets voor het wijkcomité gebeurde in overleg met de vroegere zaakvoerder die dat nu natuurlijk niet wil/kan toegeven aan de jongere generatie die nu aan het roer staat.

Een clash tussen de oude en nieuwe bedrijfscultuur dus waar Marc de dupe van is, meer is er niet aan de hand. Maar ondertussen hangt de zaak nu al 5 jaar boven zijn hoofd.” Hij vroeg aan de rechter dan ook de vrijspraak.

(LSi)