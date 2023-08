Ex-vrouw moet rijke industrieel schadevergoeding na onrechtmatig verkrijgen van documenten voor onderhoudsgeld

De ex-vrouw van een rijke West-Vlaamse industrieel is veroordeeld tot 600 euro boete met uitstel voor heling. De vrouw uit Harelbeke gebruikte onrechtmatig verkregen documenten in een rechtszaak rond onderhoudsgeld. Haar ex beweerde dat hij dit niet langer kon betalen, de documenten bewezen het tegendeel.

M.S. (48) uit Harelbeke scheidde al in 2010 van haar echtgenoot. Samen hebben ze een dochter en de man moet maandelijks 3.500 euro onderhoudsgeld betalen. “Dat bedrag ligt in lijn met het vermogen van zijn familie”, zei de advocaat van S. De man voert echter al lang een juridische strijd om dit aan te passen. “In beroep kreeg hij al twee keer ongelijk”, ging de advocaat voort. “Maar hij doet kleine pesterijen zoals te laat of net 20 euro te weinig te betalen.”

In een recente rechtszaak rond het onderhoudsgeld, bracht de echtscheidingsadvocaat van M.S. echter documenten aan waaruit grote geldtransacties in het buitenland bleken. Dit gold als bewijs dat haar ex-man nog steeds geld genoeg had om zijn onderhoudsgeld te betalen, maar volgens het Openbaar Ministerie kon S. die documenten onmogelijk op rechtmatige wijze verkregen hebben.

Volgens haar advocaat kwamen die via een ‘gunstige wind’ tot bij S. Er werd nooit een dief geïdentificeerd, maar S. werd desondanks veroordeeld voor heling. Ze moet haar ex 350 euro schadevergoeding betalen.