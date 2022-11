Ex terecht voor posten wraakporno nadat relatie met twee vriendinnen afspringt

“Je hebt me echt kapot gemaakt.” Een 26-jarig meisje maakte op de rechtbank heel duidelijk welke verwoestende impact de wraakporno die haar ex uit Izegem op het net zwierde, had. De jongeman postte na het einde van de relatie met twee vriendinnen beelden van hun vrijpartijen op pornosites. Er hangt hem één jaar cel boven het hoofd. “Je gedrag is ondermaats”, vond de openbare aanklager.

Op 16 november 2019 schrok het 26-jarige meisje zich een hoedje. Een kennis maakte er haar attent op dat er op het internet beelden van haar circuleerden waarin ze duidelijk herkenbaar te zien was tijdens vrijpartijen met haar ex. Twee dagen later diende ze klacht in en werd een onderzoek opgestart. Al snel was duidelijk dat haar ex verantwoordelijk was voor het posten van de beelden. Tijdens een eerste verhoor bij de politie ontkende hij maar nadat op zijn computer de filmpjes en het account van de pornosite konden gevonden worden, ging hij toch door de knieën.

Op 14 december 2019 volgde een identieke klacht van een tweede ex-vriendin. “Wraakporno, met maar één doel: hen vernederen”, vond advocaat Michiel Van Eeckhoutte, die één van de meisjes bijstond. “Hij was al tijdens de relatie heel jaloers en hield er afwijkende seksuele behoeftes op na. Eerst vroeg hij naaktfoto’s door te sturen, daarna filmde hij hun vrijpartijen, vroeg hij hen seks of op Tinder contacten met andere mannen te hebben. Op een dwingende toon. De meisjes moesten ongewild hun grenzen verleggen. Tot ze een einde maakten aan de relatie. En dat kon hij niet verkroppen.”

Alcohol

“Nadat ik te horen kreeg dat er in Spanje overspel was gepleegd, greep ik naar de fles”, vertelde de twintiger aan de rechter. “In een opwelling en onder invloed van die alcohol verspreidde ik de video’s inderdaad via pornhub.com (’s werelds grootste pornosite, nvdr.). Per vergissing stuurde ik ook beelden van vrijpartijen met mijn andere vriendin mee.”

Die verklaring deed bij de rechter de wenkbrauwen fronsen. Zowat een jaar voordien had hij immers in een gesprek met een ander meisje al gepraat over zijn voornemen om seksbeelden op het internet te gooien. “Het was nooit de bedoeling de beelden als wraakporno te gebruiken”, vervolgde B.B. “Ik postte ze ook enkel op pornhub.com. Hoe die ook op reddit.com of lovehomeporn.com opdoken, weet ik niet.”

Zware rugzak

De twee meisjes bewogen hemel en aarde om de beelden van het internet te krijgen. Op de rechtbank getuigden ze over de zware impact van de wraakporno. “Al vijf jaar draag ik een zware rugzak mee”, klonk het tussen de tranen door. “Ik was voor de hele wereld zichtbaar in één van de meest kwetsbare posities waarin een meisje zich kan bevinden. De kans is reëel dat de beelden later toch nog weer opduiken. Dat besef weegt heel zwaar. Ik heb het gevoel als marionet te zijn gebruikt voor zijn fantasieën.” “Ik hoop dat hij geen andere slachtoffers meer maakt”, vulde het tweede meisje aan. “Door die beelden zal ik altijd in onzekerheid leven.”

B.B. vroeg de rechter er zonder straf of met een werkstraf vanaf te kunnen komen. De bachelorstudent vreest bij een veroordeling later niet of veel moeilijker aan een job te geraken. Ondanks zijn bekentenissen gaf hij geen blijk van veel schuldbesef. “Het was fout die beelden te posten, maar de morele schade wordt overdreven. Ik heb de indruk dat de meisjes er vooral geld proberen uit te slaan”, schoffeerde hij hen nogmaals. “Het waren geen engeltjes zoals ze zich voordoen. Ze waren heel wat losbandiger dan ze zelf vertellen.”

Advocate Christine Mussche kon haar oren niet geloven. “De impact van die beelden is gigantisch”, vond ze. “Het zou de eerste keer niet zijn dat zoiets tot zelfmoord leidt.” (LSi)