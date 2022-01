Ex-technisch directeur van KSV Roeselare krijgt vijf jaar cel in zedenzaak

Het Antwerpse hof van beroep heeft Jolan F. (26) uit Berchem veroordeeld tot vijf jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling. De twintiger, die in 2020 nog even sportief directeur was bij het intussen failliete KSV Roeselare, had zestien jonge voetballers seksueel benaderd. Jolan F. betwistte de feiten niet meer, maar had op een straf met probatie-uitstel gehoopt.

Voor Jolan F. sportief directeur werd bij KSV Roeselare was hij trainer bij verschillende voetbalclubs geweest. Een functie waarvan hij danig misbruik had gemaakt.

Uitlezing gsm en laptop

Hij benaderde verschillende spelers met de belofte dat hij hun voetbaldromen kon waarmaken door hen een profcontract te bezorgen. Maar daar moest wel iets tegenover staan.

In juni 2020 volgde de eerste klacht tegen Jolan F. Na uitlezing van zijn gsm en laptop kwamen nog meer slachtoffers in beeld, want hij benaderde hen het liefst via sociale media. Naast profcontracten bood hij jongens ook een Playstation, gsm of geld aan in ruil voor een kus, of aanrakingen.

Zeventien slachtoffers

De correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeelde Jolan F. vorig jaar tot zes jaar cel en vijf terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor aanranding, het verkrijgen van ontucht van een minderjarige door overhandiging van een voordeel, grooming, cyberlokking en seksuele belaging.

Er was in het strafdossier sprake van zeventien slachtoffers tussen 13 en 18 jaar. Voor het seksueel belagen van één slachtoffer werd hij toen vrijgesproken, de andere feiten vond de rechtbank bewezen.

Onvoldoende garantie

Jolan F. ging in beroep, want hij vond dat hij meer gebaat was met therapie dan met een celstraf. Het hof vond de feiten echter te ernstig om hem een straf met probatie-uitstel te geven.

“Gelet op de veelheid aan feiten en de persoonlijkheid van beklaagde is er onvoldoende garantie dat een ambulante begeleiding en opvolging van probatievoorwaarden zullen volstaan om recidive te voorkomen”, klonk het in het arrest.

Spijt en schuldbesef uit eigenbelang

Het hof meende verder dat Jolan F. vooral begaan is met zichzelf en dat zijn voorgehouden spijt en schuldbesef eerder uit eigenbelang en uit angst voor de gevolgen werden ingegeven dan uit een oprecht schaamtegevoel of schuldinzicht.

“Beklaagde dient zich eerst in de gevangenis te bezinnen over de ernst van de door hem gepleegde feiten en daarna kan hij in het kader van zijn reclasseringsplan een intensieve begeleiding voor zijn problematiek voorstellen aan de strafuitvoeringsrechtbank.”

Die zal Jolan F. gedurende tien jaar blijven opvolgen. De beklaagde mag ook tien jaar lang niet meer met minderjarigen werken.