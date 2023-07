Ex-slager krijgt effectieve celstraf voor doodsbedreigingen.. die hij herhaalt bij rechter

Een 67-jarige ex-slager uit het Brusselse die al enige tijd in De Panne woont heeft zes maanden effectieve celstraf gekregen en 800 euro boete voor verregaande doodsbedreigingen. Die herhaalde hij overigens zonder verpinken bij de strafrechter. “Als men mij niet betaalt voor mijn klusjes, dan snij ik hem de keel over madam”, sprak W.R. tegen de rechter.

In oktober vorig jaar kreeg W.R. al eens acht maanden effectieve celstraf en 800 euro boete omdat hij dreigde iemand de keel over te snijden. Dat kwam omdat het slachtoffer niet betaald had voor klusjes die W.R. bij hem uitvoerde. Van schuldinzicht was er geen sprake bij W.R. en hij herhaalde zonder schroom de zware bedreigingen in de rechtbank.

Opvallend is dat W.R. zich enkele maanden later voor een tweede gelijkaardige zaak moest verantwoorden, alweer wegens doodsbedreigingen tegen iemand die niet wou betalen.

De man ziet echter het probleem niet. “Wat zou u doen in mijn plaats madam?” sprak hij. “Ik heb de woning die hij verhuurd leeggehaald en daar een muur afgekapt. En hij moet er mij 1.000 euro voor betalen. Hij zal me betalen want anders zal ik inderdaad zijn keel oversnijden. Ik deins voor niemand terug.”

De rechter kon niet anders dan hem opnieuw een effectieve celstraf te geven.

(JH)