Ex-slager krijgt acht maanden cel voor zware doodsbedreigingen: “Ja ik zou hem de keel oversnijden”

Een 67-jarige ex-slager uit De Panne kreeg acht maanden effectieve celstraf en 800 euro boete voor verregaande doodsbedreigingen. Willy R. gaf ook klappen aan een man die hem niet betaalde voor geleverde klusjes. Hij herhaalde zelfs zijn bedreigingen zonder schroom bij de rechter. “Ik ben Willy, ex-slager en het klopt dat ik zei hem de keel over te snijden als hij niet betaalt. Al moet ik er twintig jaar voor gaan zitten.”

De strafrechter in Veurne kon niet anders dan Willy R. uit De Panne een effectieve celstraf te geven. De man nam immers geen woord terug van de bedreigingen die hij eerder uit tegen slachtoffer J. Die gaf hij op 20 april ook klappen omdat hij weigert 400 euro te betalen voor klusjes die R. bij hem thuis uitvoerde.

Hij viel hem aan in zijn bestelwagen en uitte ernstige bedreigingen. Hij zei dat hij slager was en ‘weet hoe hij dieren moet doden.’ R. dreigde de man de keel over te snijden. Dat herhaalde hij zonder schroom bij de strafrechter want R. kookte van woede. “Luister goed madammeke”, sprak hij tot de rechter. Die hem meteen vroeg haar aan te spreken als rechter. “Luister dan goed madammeke de rechter”, ging R. onverstoorbaar verder. “Ik ben Willy en ga voor niemand achteruit. Niet voor J., niet voor een rechter en niet voor de koning. Hij zal mij betalen, dat is zeker. Die slag heb ik niet gegeven, hoogstens hem bij zijn hemd vastgegrepen. En ja ik heb gezegd dat ik hem de keel ga oversnijden als hij niet betaalt. Dat is ook zo, al moet ik er twintig jaar voor gaan zitten.”

Daardoor was het voor de rechter onmogelijk om R. uitstel van straf te geven. Hij kreeg dan ook acht maanden effectieve celstraf. (JH)