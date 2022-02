Ex-schoonmoeder neemt het (een beetje) op voor dertiger na slagen en schoppen aan zwangere vriendin: “In het belang van hun kind”

Jarenlang durfde ze geen klacht in te dienen en kreeg ze zelfs slagen en schoppen terwijl ze zwanger was, maar halfweg 2020 was voor een meisje uit Roeselare de maat vol. Haar ex-vriend riskeert voor de correctionele rechtbank in Kortrijk nu 1 jaar effectieve celstraf en een boete van 800 euro. “Maar nu verloopt alles goed en doet hij zijn best”, namen het slachtoffer en haar moeder het voor de afwezige dertiger op.

Naar zijn proces in Kortrijk zakte Kevin D. niet af. Zijn ex-vriendin en haar moeder deden dat wel maar vroegen geen schadevergoeding. “Hij heeft geen uitnodiging ontvangen”, wisten ze de rechter te vertellen. Contact onderhouden, doet het voormalige koppel immers nog om de bezoekregeling voor hun zoontje goed te laten verlopen.

Drank- en drugsprobleem

Het was de moeder van het meisje die op 24 juni 2020 naar de politie belde dat haar dochter nog maar eens door haar vriend geslagen was. Het meisje was met haar zoontje naar het gebouw van het OCMW gevlucht en zat overal onder de blauwe plekken. Het bleek na verder onderzoek niet voor het eerst dat ze slagen had gekregen. Zelfs toen ze zwanger was, hielden de slagen niet op. D. kampte met een drank- en drugsprobleem.

“Hij probeerde haar ook te wurgen en bedreigde haar met een mes”, schetste de openbare aanklager. “Allemaal waar, maar hou er toch ook rekening mee dat ze samen een zoontje hebben”, vroeg zijn ex-schoonmoeder de rechter toch nog wat mild te zijn. Vonnis op 23 februari. (LSi)