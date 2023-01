Ex-rusthuismedewerkers De Zathe in Nieuwpoort ontkennen mensonterende behandelingen ‘als grap’: raadkamer beslist volgende maand

De raadkamer in Veurne beslist op 21 februari of het drie oud-medewerkers van woonzorgcentrum De Zathe in Nieuwpoort naar de strafrechter zal verwijzen voor mensonterende behandelingen op bewoners. Het gaat om een toenmalige verpleegster en hoofdverpleegkundige, en de oud-directeur wegens schuldig verzuim. Hun advocaten pleitten dinsdagochtend een uur lang waarom het drietal volgens hen niks strafbaars deed. De raadkamer neemt nu een maand tijd om te beslissen.

Volgens het parket speelden de feiten in woonzorgcentrum De Zathe in de Onze Lieve Vrouwstraat in Nieuwpoort zich af tussen 2012 en 2017. De feiten kwamen aan het licht eind 2017 toen een nieuwe, jonge verpleegkundige melding maakte van bizarre feiten. Die feiten staan nu gerapporteerd in een inspectieverslag van de Zorginspectie, in navolging van het onderzoek van het parket.

“Ze moest onder druk van een andere verpleegkundige en haar hiërarchische meerdere, de hoofdverpleegkundige, een aerosolbehandeling toepassen op het achterste van een dementerende man, zogezegd om de stoelgang te bevorderen. Ze maakten haar wijs dat het om een nieuwe therapie ging”, staat er onder meer te lezen. Tijdens het onderzoek kwamen volgens het parket nog elementen naar boven op nog eens drie andere slachtoffers. Niemand van hen is burgerlijke partij.

Wansmakelijke grap

Genoeg redenen voor het parket om aan de raadkamer in Veurne dinsdagochtend de vervolging bij de strafrechter te vragen. Voor de verpleegster en hoofdverpleegkundige in kwestie zou het gaan om een vervolging voor mensonterende behandeling en onopzettelijke slagen en verwondingen, voor de oud-directeur, die sinds de feiten op non-actief staat, voor schuldig verzuim.

Hun advocaten pleitten dinsdagochtend een uur lang waarom hun cliënten volgens hen geen strafproces verdienen. Volgens de eerder verklaringen van de verpleegkundigen ging het om een wansmakelijke grap en daarvoor hoefden ze niet strafrechtelijk vervolgd worden, vonden ze. Na afloop wilden de advocaten niks kwijt. “Geen commentaar”, klonk het unisono. De raadkamer neemt nu een maand tijd tot 21 februari om te beslissen of het drietal tóch voor de strafrechter moet verschijnen en waarom precies. (JH)