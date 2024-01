Ex-partner van Barbara Gandolfi blijft winkeldiefstallen ontkennen en vraagt vrijspraak

De ex-partner van voormalig playmate Barbara Gandolfi wil in beroep vrijgesproken worden voor twee winkeldiefstallen: een koffiemachine en twee bladen voor een slijpschijf. Eén getuige trok de diefstal voor de slijpschijven in twijfel.

Op 11 oktober 2019 zag een winkeldetective van Brico in Middelkerke hoe Frédéric V. (49) twee bladen voor een slijpschijf in zijn jas verstopte. V. rekende enkele kleine spullen af, maar liep met de bladen verder onder zijn armen. De winkeldetective hield hem staande en het kwam tot een schermutseling waarbij de bladen op de grond vielen. Daarna werd er geduwd en zou V. de winkeldetective ook hebben geslagen.

Daarnaast wordt V. beschuldigd van de diefstal van een koffiezetapparaat van 119 euro bij Mediamarkt in Oostende. V. bood aan de kassa slechts één bestelbon aan, maar verstopte die van de koffiemachine en wandelde er zo mee buiten. Voor de twee diefstallen kreeg hij 15 maanden cel, waarmee hij niet aan zijn proefstuk toe is. V. liep al 1996 52 veroordelingen op. In februari 2017 werd de zakenman, die tegenwoordig in Dubai woont, samen met zijn ex Barbara Gandolfi veroordeeld voor oplichting van de Franse acteur Jean-Paul Belmondo. In beroep werd het duo evenwel vrijgesproken. Ook nu ging hij in beroep om de vrijspraak te vragen.

Twee getuigen

Zijn advocaat meent dat het verhaal van Brico is verzonnen en vroeg twee getuigen. De winkeldetective kwam niet opdagen, de kassadame wel. Maar op vandaag is ze niet meer zeker dat het tot een schermutseling kwam tussen de winkeldetective en V. en de winkeldetective daarbij verwondingen opliep. Bovendien contacteerde V. de kassadame en die paste haar verklaring aan. “Hij heeft me het verhoor van de winkeldetective getoond en dat was overdreven. Maar ik heb nooit iets ontvangen in ruil”, was ze stellig. Ook het gezegde van haar collega’s dat V. wel vaker stal in de winkel, zwakte ze af. “Dat bleek uiteindelijk om zijn broer te gaan.” De zaak wordt verder gepleit op 5 maart. (OSM)