Ex-para veroordeeld voor aanranding moeder en dochter in auto: “Na geweld op buitenlandse missies veel te lang gewacht hulp te zoeken”

Wat er een 54-jarige ex-paracommando uit Menen op 6 september 2023 aan het station van Menen precies bezielde, zal misschien nooit duidelijk worden. Hij kreeg van de rechter in Kortrijk een grotendeels voorwaardelijke celstraf van twintig maanden voor opzettelijke slagen en verwondingen aan een agent en aantasting van de seksuele integriteit van een vrouw en haar peuter op de achterbank. Onverwerkte trauma’s uit zijn legertijd zouden een rol kunnen spelen…

Op 6 september 2023 zat een vrouw aan het station van Menen in haar auto te wachten. Haar dochtertje van amper 1 zat op de achterbank. Plots trok Nico V. de achterdeur open en betastte de peuter. Vervolgens trok hij ook het portier van de moeder open en betastte haar aan de borsten en de buik. De vrouw riep om hulp en kon het portier opnieuw dicht trekken. Een passant kwam op het hulpgeroep af, maar deelde in de brokken. Net als een toegesnelde agent. Die kreeg een trap in het gezicht. Uiteindelijk moest er pepperspray aan te pas komen om V. in bedwang te houden.

“Hij herinnert er zich niets meer van”, aldus advocate Emma Declerck. “Maar hij schaamt er zich wel diep voor. “Hij had alcohol gedronken en een slaapmiddel genomen. Die combinatie was de trigger, maar niet de oorzaak.”

Trauma

Een aangestelde gerechtsdeskundige wees ook al in de richting van een posttraumatisch stresssyndroom als gevolg van het geweld dat V. tijdens zijn buitenlandse missies als paracommando in het Belgisch leger zag. “Hij zag een collega sterven”, aldus Emma Declerck. “Nooit kreeg hij daar psychologische begeleiding voor. Nu heeft hij die wel.” “Het zal nooit meer gebeuren”, aldus V. “Ik drink geen alcohol meer. Al veel vroeger moest ik zelf hulp gezocht hebben.” V. vloog even in de cel, maar moet er niet meer terugkeren, op voorwaarde dat hij zich aan de opgelegde voorwaarden houdt. Aan de slachtoffers moet hij ruim 2.000 euro schadevergoedingen betalen. (LSi)