Ex-militair riskeert celstraf voor slagen aan autistische jongen na verkeersongeval in Oostende

Een 36-jarige man uit Koksijde riskeert voor de Brugse rechtbank twaalf maanden cel voor slagen aan een autistische jongen. D.D. was op het moment van de feiten nog aan de slag als militair.

Op 22 september 2018 fietste het jonge slachtoffer met zijn moeder langs de Torhoutsesteenweg in Oostende. De twee reden op het fietspad en werden verrast door D.D. die met zijn BMW een winkelparking kwam afgereden. De autistische jongen kon niet tijdig remmen en reed tegen de achteruitkijkspiegel van de wagen. Hierop stapte de Koksijdenaar uit en ging de jongen te lijf. “Hij greep de jongen bij zijn kledij en duwde hem tegen de grond”, verduidelijkte procureur Mauve Nowé.

D.D., die toen nog aan de slag was als militair, stapte terug in zijn wagen en reed verderop terug een parking op. Toen het slachtoffer en zijn moeder met de fiets passeerden, kwam het opnieuw tot een confrontatie. D.D. probeerde de jongen opnieuw van zijn fiets te sleuren, maar toen dat niet lukte, gaf hij hem volgens de procureur een slag in het gezicht. De jongen hield daar een gebroken neus aan over en was tien dagen arbeidsongeschikt.

“Dit was puur zinloos geweld”, ging de procureur verder. “Als militair had hij beter moeten weten. Hij werd trouwens al veroordeeld voor slagen. Dit is een heel agressief persoon.”

D.D. dacht naar eigen zeggen dat de jongen met opzet tegen zijn wagen reed. “Hij heeft inderdaad een kort lontje en volgt nu een cursus agressiebeheersing”, pleitte zijn advocaat. “Hij is de dragende kracht in zijn familie. Hopelijk kan een voorwaardelijke bestraffing dan ook volstaan.” De rechtbank doet uitspraak op 18 oktober. (AFr)