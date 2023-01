Ex-militair die in uniform en met luchtdrukpistool naar Zeebrugse marinebasis trok moet drankprobleem aanpakken

Een 54-jarige ex-militair heeft voor de Brugse strafrechtbank acht maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor verboden wapendracht en het onwettig dragen van een uniform. De Bruggeling, die in beschonken toestand met een luchtdrukpistool naar de Zeebrugse marinebasis trok, moet onder meer zijn drankprobleem aanpakken.

Op 1 juli vorig jaar maakte K.T. amok aan de ingang van de marinebasis in Zeebrugge. De ex-militair had zijn uniform aan en was duidelijk boven zijn theewater.

Verboden wapendracht

De Bruggeling weigerde de plaats te verlaten en toen een bewaker hem vroeg wat er onder zijn jas stak haalde hij een luchtdrukpistool boven. Uiteindelijk kwam de politie ter plaatse, waarna K.T. het wapen vrijwillig afstond.

Naast het onwettig dragen van zijn uniform en verboden wapendracht stond K.T. ook terecht voor bedreiging. Maar omdat hij het luchtdrukwapen pas had bovengehaald toen de bewaker daarom vroeg en hij dit op niemand richtte werd hij hiervoor vrijgesproken.

Gelijkaardige feiten

Volgens het openbaar ministerie was de vijftiger niet aan zijn proefstuk toe want in februari 2018 kreeg hij in Antwerpen al eens acht maanden voor gelijkaardige feiten. En in 2011 werd hij ook al eens veroordeeld voor oplichting.

K.T. was vroeger marinier, maar door psychische en relationele problemen evenals een drankverslaving kwam een einde aan die carrière. De man benadrukte dat hij geen agressief persoon is.

“Ik ontloop liever dergelijke situaties”, stelde hij . “Het was een misstap van mij.” Advocaat Alexander Verstraete drong met succes aan op een voorwaardelijke straf. Zo kreeg K.T. een alcoholverbod opgelegd. De man moet ook zijn drankprobleem aanpakken. (AFr)