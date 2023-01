Ex-lid beruchte hiphopbende RAW13 riskeert 30 maanden cel voor slagen aan winkelbediende in Oostende

Tijdens zijn jaren als lid van de beruchte hiphopbende RAW13 reeg Oostendenaar Jason R. (32) de veroordelingen aaneen. Nu riskeert hij opnieuw 30 maanden cel voor diefstal met geweld, inbraak en schriftvervalsing.

Op 7 augustus 2020 liep Jason R. tegen de lamp aan de kassa van een Lidl-supermarkt in Oostende. Het winkelpersoneel vond dat hij zich verdacht gedroeg en herkende hem bovendien van eerdere feiten. R. moest zijn zakken legen en ging een winkelbediende te lijf. Hij greep de vrouw bij de kraag, stampte op haar benen en gaf haar een slag in het gezicht. Later keerde de Oostendenaar nog eens terug naar de winkel om de verkoopster te bedreigen.

Het voormalige lid van de hiphopbende RAW13, die op 16 juli 2011 een moordende raid uitvoerde in Torhout, bleek ook verantwoordelijk voor de vernieling van tientallen brievenbussen tijdens de eindejaarsperiode van 2020 in Oostende. Hij maakte daarbij twee Oostendebonnen van 60 euro buit. Voorts sloot hij ook een gsm-abonnement af onder een valse naam. De facturen bleven onbetaald.

Omvangrijk strafblad

Procureur Frank Demeester wees woensdag op het omvangrijke strafblad van R., die al een twintigtal veroordelingen opliep voor diefstal, slagen, drugs, weerspannigheid, bedreigingen en vernielingen. “Het gros van die feiten pleegde mijn cliënt toen hij nog lid was van RAW13”, pleitte advocaat Mathieu Langerock. “Hij ontkent dat hij iets stal bij Lidl of er geweld gebruikte.” Meester Langerock vroeg een werkstraf. De rechtbank doet uitspraak op 8 februari. (AFr)