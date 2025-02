Ex-leerkracht (74) op weg naar assisen na moord op vrouw in Zerkegem: “Mag cel verlaten met enkelband”

De 74-jarige Noël D. mag tien maanden na de moord op zijn vrouw Monika (74) in Zerkegem de gevangenis verlaten onder elektronisch toezicht. De Brugse raadkamer besliste daarnaast ook om het dossier door te verwijzen naar het parket-generaal, wat een eerste stap richting het hof van assisen is. “Mijn cliënt valt steeds dieper in een put”, zegt advocaat Pieterjan Dens.

Ze gingen vaak samen wandelen in de buurt en deden ook vrijwilligerswerk in een rusthuis. De ex-leerkracht genoot samen met zijn vrouw Monika van een welverdiend pensioen. Al vijftig jaar deelden de zeventigers lief en leed in Zerkegem, deelgemeente van Jabbeke. Een leven zonder elkaar leek ondenkbaar. Een zorgeloos pensioen bleek de laatste maanden eerder een utopie, toen Noël D. mentaal steeds dieper wegzakte. Kopzorgen over de verkoop van de vroegere kledingwinkel van Monika en een depressie zorgden ervoor dat Noël D. steeds vaker binnenshuis bleef. En zo ook zijn vrouw, noodgedwongen.

Noël D. was een man van zijn woord en stond altijd stipt klaar als zijn zorgverlener hem thuis kwam ophalen. Toen dat op vrijdag 12 april vorig jaar niet het geval was, besloot de hulpverlener in kwestie meteen de hulpdiensten te verwittigen. Via de achterkant van de woning konden enkele agenten de woning betreden. Het duurde niet lang voor de agenten het levenloze lichaam van Monika aantroffen in de zetel. De vrouw lag ineengezakt onderuit, met een duidelijke hoofdwonde. Haar man lag boven te slapen en werd meegenomen ter verhoor, maar mocht even later opnieuw beschikken. De politie klasseerde het als een natuurlijk overlijden.

Verdacht overlijden

Een week later bleek er toch meer aan de hand te zijn. Volgens het parket werd het slachtoffer “op een gewelddadige manier om het leven gebracht”. Naast de hoofdwonde werd er ook bloed in de woning aangetroffen. Aanvankelijk werd nog rekening gehouden met een val na een hersenbloeding, omdat de vrouw al meermaals een trombose meemaakte. Maar uit de autopsie bleek later meer aan de hand. En toen kwam vooral de vraag: werd ze geslagen toen ze in de zetel neerzat?

Noël D. – die tijdelijk inwoonde bij zijn zus – werd opnieuw opgepakt en verhoord. Daar bekende hij zijn vrouw met een hamer doodgeslagen te hebben. D. vloog in de cel en mocht eenmalig de gevangenis verlaten voor de reconstructie. Een emotionele rollercoaster. Het huis waren ze jaren lief en leed deelden, was plots een plaats delict. Het onderzoek is inmiddels volledig afgerond en vooral het psychiatrisch verslag is een belangrijk element in de beslissing.

Hof van assisen

De Brugse raadkamer besliste dat het dossier zal worden overgemaakt aan het parket-generaal. “Zij moeten het dossier aanhangig maken bij Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent”, zegt advocaat Dens. “Dat is de tussenstap die vereist is om het dossier door te verwijzen naar het hof van assisen.”

Bovendien besliste de raadkamer dat Noël D. De gevangenis mag verlaten met een enkelband. “Hij valt steeds dieper in een put”, zegt Dens. “De deskundigen hebben destijds een zwaar depressief beeld vastgesteld bij mijn cliënt en hij zit daar nog steeds in.”