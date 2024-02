Ex-koppel riskeert tot tien maanden cel voor bedreiging van medebewoners Happy Day

Het Happy Day hotel in Wevelgem werd in oktober opschrikt door heel wat politievertoon. Een man zou er zijn vriendin urenlang gegijzeld hebben maar dat bleek achteraf niet te kloppen. Het koppel stond samen terecht. Ze hadden drugs gebruikt, richtten beschadigingen aan en bedreigden andere hotelbewoners met een mes of een glasscherf.

Andy V. (45) en zijn toenmalige vriendin Stefanie V. (35) verbleven op 20 oktober 2023 in een studio in Happy Day in Wevelgem. De uitbaters hoorden hen daags voordien al hevig ruziemaken. Toen het er die vrijdag opnieuw luid aan toe ging, verwittigden ze de politie.

Het koppel zou zich echter vijf uur lang verschansen in het gebouw vooraleer speciale eenheden hen overmeesterden. Dit gebeurde volgens de procedure van een gijzelingsscenario maar daar bleek achteraf niets van aan te zijn.

Mes tegen borst

Het koppel doolde samen rond door de gangen, stijf van de drugs, en bedreigde andere bewoners. “Ze heeft met haar mes tegen mijn borst gestaan”, getuigde een bewoner over Stefanie V. “Ze hebben ook ingebroken in onze studio, ons raam ingeslagen en de tv kapotgemaakt.”

Opmerkelijk genoeg vroeg Andy V. de volledige vrijspraak voor deze feiten op basis van het beruchte artikel 71, de onweerstaanbare dwang. Hij schoof de schuld ook grotendeels in de schoenen van zijn intussen ex-vriendin.

Stoppen doorgeslagen

“Mijn cliënt had een moeilijke jeugd maar een blanco strafblad. Het is door zijn nieuwe partner dat hij in de drugs belandde, zijn werk en woonst verloor en in de Happy Day terechtkwam. Daar suggereerde ze die dag om cocaïne te roken, iets wat hij nog nooit gedaan had en waarop hij erg slecht reageerde.”

“Ze stookte mijn cliënt ook op door te zeggen dat de andere bewoners hen iets wilden aandoen en dat iemand aan de deur gestaan had die seksuele avances naar haar maakte. Daardoor zijn zijn stoppen doorgeslagen, hij was niet meer zichzelf.”

“Had ik haar nooit leren kennen dan was ik nooit in de cel beland”, zei Andy V. zelf. “Ze maakte mij helemaal paranoïde in het motel.”

Bad trip

Volgens Stefanie V. hield het verhaal van haar kompaan helemaal geen steek en ook haar advocaat betreurde dat Andy V. alle schuld in de schoenen van zijn ex probeerde te schuiven. “Ze hadden duidelijk alle twee een bad trip en begonnen te hallucineren, met alle gevolgen van dien. Mijn cliënte had inderdaad een klein mesje bij maar het was nooit de bedoeling om iemand te bedreigen.”

Het parket vorderde tien maanden cel voor Andy V. en acht maanden voor Stefanie V. Beiden riskeren ook 800 euro boete.

Vonnis op 19 februari.