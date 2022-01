Ex-koppel riskeert achttien maanden cel voor verbergen lichaam campingmoord in Middelkerke

Een 45-jarige man uit Fosses-la-Ville in Namen en zijn ex-vriendin uit Anderlecht riskeren in de Brugse rechtbank achttien maanden effectieve celstraf voor lijkverberging. De twee hielpen mee om het zwaar verminkte lichaam van Oostendenaar Mihaël Parrent – het slachtoffer van de campingmoord in Middelkerke – weg te maken. “Mijn cliënt dacht dat het een grap betrof”, pleitte de advocate van Bruno C.

In de nacht van 6 op 7 december zwalpte een Seat Ibiza omstreeks 2 uur over de Spermalieweg ter hoogte van de Slijpebrug. Een politiepatrouille hield de wagen tegen en stelde vast hoe de hoedenplank van de koffer omhoog stak. Tot drie keer toe maanden ze de zenuwachtige bestuurster, een piepjonge studente, aan om de koffer open te maken. Toen het kofferdeksel uiteindelijk open ging troffen ze het zwaar verminkte lichaam aan van Mihaël Parrent.

De 37-jarige Oostendenaar was half onthoofd en had zwartgeblakerde geslachtsdelen. De agenten trokken hun wapen en arresteerden naast de bestuurster, Kelly D. (25) uit Anderlecht, ook nog twee andere inzittenden: haar toenmalige vriend Bruno C. (45) en Romuald V. (34).

Tijdens zijn overbrenging naar de combi wees Romuald V. met een beschuldigende vinger naar Alain Deltrude (46) en Julien Butera (31). Die hadden Parrent een paar uur eerder in een caravan op de Middelkerkse camping Marva III een rammeling gegeven omdat hij hen bestolen had. Uit schrik dat hij naar de politie zou stappen hadden ze hem vervolgens de keel overgesneden en hem in de caravan ernaast ook nog in brand proberen te steken. Daarna had Romuald V., die in de caravan aanwezig was maar naar eigen zeggen niet deelnam aan de slachtpartij, in paniek naar zijn kennis Kelly D. gebeld.

Grap?

Kelly D. en Bruno C., die elkaar leerden kennen in de psychiatrie, zaten op een kerstmarkt in Namen toen Romuald V. hen huilend contacteerde. “Tijdens de rit naar de kust werden de feiten over de telefoon besproken”, stelde procureur Yves Segaert. “De beklaagden wisten dus maar al te goed dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven was gebracht en wat er van hen verwacht werd. Maar wat ze precies met het lichaam van plan waren weten we na vijf verhoren nog altijd niet.”

Bruno C. blijft erbij dat hij aanvankelijk niet wist waarvoor hij naar Middelkerke moest komen. Volgens zijn advocate Mieke Byttebier was het Kelly D. die in de wagen met Romuald V. telefoneerde en wist C. enkel dat er sprake was van een probleem. “Toen hij in die donkere caravan op de grond twee voeten zag dacht hij zelfs dat het om een grap, une blague, ging”, pleitte ze.

Maar als voormalig medewerker van een begrafenisondernemer had C. snel door dat dit niet het geval was. “Toen hij met het lampje van zijn aansteker zag hoe zwaar het lichaam was toegetakeld was hij in shock.” Byttebier benadrukte C. niet meehielp met Romuald V. om het lijk in de koffer te leggen. Ze vroeg om het effectieve deel van de celstraf te beperken tot de vier maanden voorhechtenis.

Studie Rechten

Kelly D., die na haar voorwaardelijke invrijheidstelling haar studie Rechten afmaakte, vroeg de gunst van de opschorting. “Ze werd meegesleept in een dossier dat het hare niet was,” pleitte meester Pieter Filipowicz. “Pas toen ze de kust naderde wist ze wat er gaande was. Ze werd daar geconfronteerd met een scenario dat je zelfs in de slechtste films niet ziet.”

“Er was totaal geen plan voor wat er met het lichaam moest gebeuren. Ze liep naast de wagen te ijsberen toen het lichaam in de koffer werd gelegd. Ze begrijpt nog altijd niet hoe het zover kon komen. Het was een eenmalige fout waarvoor ze haar verantwoordelijkheid wil nemen.”

Sorry is te veel gevraagd

Pieterjan Dens, de advocaat van de ouders en broer van Mihaël Parrent ergerde zich mateloos aan de houding van Kelly D. en Bruno C. “Ik had gehoopt hier vandaag een sorry te horen, maar dat is blijkbaar te veel gevraagd. Mijn cliënten moeten ermee leven dat hun broer en zoon als een beest werd afgemaakt. En als die patrouille er niet was geweest hadden ze misschien nooit geweten wat er met hem gebeurd was.”

Ook het tienjarige dochtertje van Parrent is burgerlijke partij. Alain Deltrude, Julien Butera en Romuald V. zullen nog dit jaar voor het hof van assisen verschijnen. De uitspraak in de zaak rond de lijkverberging volgt op 7 februari.

