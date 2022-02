Ex-koppel en hun voormalige buurman uit Ichtegem veroordeeld tot 18 maanden cel voor diefstal met geweld

Een ex-koppel en hun voormalige buurman uit Ichtegem krijgen allemaal een gevangenisstraf van 18 maanden voor een diefstal met geweld. Ze gaven een man – die hen nog 150 euro schuldig zou zijn – enkele rake klappen in zijn eigen woning. Daarna namen ze zijn televisietoestel mee.

Het was de buurman van slachtoffer H.V. (51) uit Kortemark die op 18 juni vorig jaar de politie opbelde. Volgens hem kreeg de vijftiger slagen in zijn eigen woning. De politie trof het slachtoffer inderdaad ter plaatse aan, onder invloed en met een blauw oog. Hij zei dat S.D. (50) uit Ichtegem op bezoek zou komen. Maar in plaats van alleen, daagde ze met twee mannen op.

Nog 200 euro

Gistelnaar P.D. (53), de toenmalige partner van S.D., en hun buurman M.C. kwamen 150 euro halen. Volgens hen had het slachtoffer dat gestolen. In ruil zouden ze zijn televisietoestel meenemen, maar dat probeerde de man te verhinderen. Daarbij kreeg hij enkele rake klappen en stampen. Hij moest uiteindelijk een schuldbekentenis ondertekenen waarin stond dat hij hen nog 200 euro terug moest betalen.

Volgens het parket ging het om een “strafexpeditie”. Het trio werd dan ook vervolgd voor diefstal met geweld. Al beweerde S.D. zelf dat de televisie een soort borg was en er dan ook geen sprake was van diefstal. Maar daar ging de rechter niet mee akkoord. Omdat de drie in het verleden al veroordeeld werden voor gelijkaardige feiten gaf de rechter hen een gevangenisstraf van 18 maanden effectief. Het slachtoffer krijgt een voorlopige schadevergoeding van 778 euro.

(TL)