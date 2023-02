Ex-kandidaat Idool uit Harelbeke krijgt 20 maanden cel voor diefstallen

Een 27-jarige man uit Harelbeke en ex-kandidaat voor Idool op VTM is veroordeeld tot 20 maanden cel voor verschillende diefstallen.

Othman A. raakte in 2011 niet door de preselecties van Idool met zijn versie van Ik denk aan jou van Gio. Sindsdien ging het bergaf met hem. Hij had niet enkel een zangcarrière voor het oog, maar stond ook op het punt om profvoetballer te worden. Maar hij raakte aan de drank en sinds 2013 is zijn voetballoopbaan over.

Meermaals veroordeeld

Hij liet zich tal van keren betrappen op diefstallen en werd al verschillende keren veroordeeld en opgesloten. Toen hij eens in de combi zat voor verhoor, bleek de gsm van de politieman achteraf gestolen te zijn. Op een van zijn vele processen merkte een procureur op dat hij beter was blijven zingen.

Ook in 2017 toen hij een bankkaart stal en 465 euro afhaalde werd hij nadien betrapt. Begin dit jaar moest de Harelbekenaar opnieuw voor de rechtbank verschijnen omdat hij in verschillende Gentse kledingwinkels, zoals Primark en Footlocker, kledij had gestolen.

E-step van agent

“Altijd als meneer zijn kleren vuil waren, ging hij blijkbaar op dievenpad”, sprak de procureur toen. “Toen de politie hem na een van zijn diefstallen weer eens oppakte en nadien vrijliet, stal hij voor het Gentse politiecommissariaat een e-step, die nota bene van een agent was. Je moet maar durven.”

Daarna ging de dief naar Kortrijk, waar hij op café verschillende mensen beroofde van hun portefeuille en smartphone. De onderzoeksrechter besloot op 14 december 2022 dat het welletjes was geweest en de man zit sindsdien in de gevangenis. Othman A. (29) kreeg voor zijn nieuwe stoten 20 maanden gevangenisstraf en een boete van 400 euro. De rechtbank oordeelde dat de man in het verleden al genoeg kansen heeft gekregen. (OSM)