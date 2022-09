Ex-huisgenoot uit De Panne blijft erbij dat hij opzettelijk werd neergestoken

Een 36-jarige man uit De Panne blijft beweren dat hij opzettelijk is neergestoken door zijn voormalige huisgenoot. In eerste aanleg werd die nog vrijgesproken op basis van wettige zelfverdediging.

Op 18 december 2019 trok V.H. (36) naar het appartement waar hij tot twee weken eerder had verbleven. Hij wou zijn huisgenoot duidelijk maken dat hij wegging en hem de sleutels teruggeven. Hij klopte op alle ramen, stampte de voordeur in en op de gang kreeg hij het zwaar aan de stok met zijn voormalige huisgenoot F.V. (48). Tijdens die schermutseling kreeg V.H. een mes in de rug gestoken. Hij hield daar een klaplong aan over en moest in het ziekenhuis een operatie ondergaan.

Volgens V.H. had F.V. het mes gekregen van Z., die ook in het appartement aanwezig was. Maar volgens de rechtbank in Brugge nam V.H. het mes zelf mee en werd het hem afhandig gemaakt. De rechtbank sprak F.V. dan ook vrij. In beroep blijft V.H. volhouden dat hij enkel de sleutels kwam afgeven. “Ze hebben hem vastgepakt, H.V. is op hem gaan zitten en Z. heeft hem een mes gegeven die hij dan in zijn rug hebben geplant. Niemand heeft daarna ook de ambulance gebeld!”

Daar hecht de procureur-generaal weinig geloof aan. “Om twee uur ’s nachts sleutels gaan afgeven? En waarom zou V. –met wie je in ruzie lag- de deur open doen?” Dus ook de procureur-generaal blijft bij de vrijspraak voor F.V. V.H. kreeg 12 maanden cel voor de slagen die hij zelf heeft toegebracht aan F.V. Ook daarvan vraagt de procureur-generaal de bevestiging. V.H. blijft erbij dat hij dat mes niet heeft meegenomen. “Ik heb altijd de waarheid verteld en wil desnoods aan de leugendetector om het te bewijzen!”

Uitspraak op 12 oktober. (OSM)