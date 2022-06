Ex-frituurbaas uit Sint-Andries riskeert twee jaar cel voor zwaar partnergeweld

Een 32-jarige Oostkampenaar riskeert twee jaar effectieve celstraf voor herhaaldelijke feiten van partnergeweld. Het slachtoffer werd eerder ook al verkracht door M.T., die hiervoor 37 maanden cel kreeg.

Op 26 augustus 2019 alarmeerde de toen twaalfjarige zoon van M.T. de politie. De jongen vertelde dat papa zijn mama aan het verkrachten was in hun toenmalige woning in Zuienkerke.

Zwaar partnergeweld

Onderzoek wees uit dat M.T. zijn vrouw al langer mishandelde en op 12 oktober 2020 kreeg hij 37 maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd. Maar omdat M.T. het geweld niet kon laten werd die celstraf begin april omgezet in een effectieve.

Op 12 januari dit jaar trok de politie ’s avonds naar de woning van M.T. en z’n partner in Sint-Andries. De vrouw zat huilend op straat en bleek geslagen en gestampt. Dankzij getuigen kwamen nog een zevental eerdere feiten van zwaar partnergeweld aan het licht.

Bewakingscamera frituur

Volgens de procureur had de vrouw al die tijd te veel schrik van haar man om aangifte te doen. “Het viel op hoe gewoon ze was geraakt aan het geweld”, stelde ze. “De beklaagde dicteerde ook wat ze moest verklaren en als ze daarvan afweek kreeg ze slaag.”

M.T. runde destijds een frituur in Sint-Andries. Na de overname zag de nieuwe eigenaar op beelden van de bewakingscamera hoe M.T. zijn partner zeven vuistslagen en vier trappen gaf tegen het hoofd. De man zou in zijn frituur ook mensen hebben bedreigd met een mes. Voorts zou hij ook de beste vriendin van zijn vrouw tot bloedens toe hebben geslagen.

Drank is grote boosdoener

De verdediging vroeg voor het merendeel van de feiten de vrijspraak. Voor het ene feit dat hij bekende, drong zijn advocaat Joris Van Maele aan op een voorwaardelijke celstraf. “De drank is al altijd de grote boosdoener geweest”, pleitte hij.

“In juli kan hij worden opgenomen. Ook een contactverbod zou als voorwaarde kunnen worden opgelegd.” De procureur gaf de beklaagde nog een stevige bolwassing. “Hoe jij mensen aanvalt, dat doe zelfs nog niet met een dier”, klonk het. De relatie tussen M.T. en het slachtoffer werd intussen verbroken. De Brugse rechtbank doet op 23 juni uitspraak. (AFr)