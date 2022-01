Ex-consultant Club Brugge ontkent in rechtbank dat hij gevoelige informatie doorspeelde aan rivaal Antwerp

Een 36-jarige Antwerpenaar staat in de Brugse rechtbank terecht voor hacking, heling, misbruik van vertrouwen en schending van de privacy. Als voormalig consultant van Club Brugge zou hij bij zijn overstap naar rivaal Antwerp gevoelige informatie hebben meegenomen. “Ik heb die gegevens nooit aan Antwerp bezorgd. Ik ben een speelbal in de vete tussen de clubs”, waste C.S. zijn handen in onschuld. Ook het openbaar ministerie vraagt de vrijspraak voor de man.

In april 2015 ging C.S. als financieel consultant aan de slag voor LakeSprings, de familiale holding van Club-voorzitter Bart Verhaeghe. Aanvankelijk hadden zijn taken vooral te maken met Uplace, maar gaandeweg raakte hij ook betrokken bij het Personal Performance Center van Club Brugge. Zo verfijnde S. als burgerlijk ingenieur de computermodellen waardoor uiteindelijk het Club Lab is ontstaan, een tool die de club op termijn zelfs in staat moet stellen om blessures te voorspellen.

Toen Club-voorzitter Bart Verhaeghe vernam dat C.S. zijn diensten had aangeboden bij Paul Gheysens, sterke man bij concurrent Royal Antwerp FC, werd diens samenwerking met LakeSprings op 7 april 2017 beëindigd. Volgens Club Brugge zou C.S. tijdens de opzegperiode duizenden documenten met gevoelige informatie, zoals trainingsplannen en medische gegevens van spelers, hebben overgezet op een laptop die hij van Antwerp gekregen had.

Forensische analyse

“Een forensische analyse van het toestel heeft dit aangetoond”, stelde Walter Van Steenbrugge, de advocaat van Club Brugge. “Hij mocht die vertrouwelijke informatie niet kopiëren en er al zeker niet mee naar de concurrentie lopen. Ik kan mij wel voorstellen dat deze blauwzwarte mol daar met open armen werd onthaald.”

Ik ben een speelbal in de vete tussen de beide clubs

C.S. vroeg volmondig de vrijspraak. Zijn advocate benadrukte dat de man nooit informatie heeft doorgespeeld aan zijn nieuwe werkgever. “De updates van bepaalde documenten kwamen via Dropbox automatisch op zijn nieuwe laptop binnen”, pleitte meester Joke Bleys. “Zijn oude had hij nu eenmaal moeten teruggegeven aan Club Brugge. Hij heeft nooit bewust en met kwade bedoelingen informatie gekopieerd. Hij had er sowieso tot het einde toegang toe in het kader van zijn taken.”

Misbruik

Volgens advocaat Kris Luycx, advocaat van het bedrijf van de Antwerpenaar, was Club Lab het geesteskind van C.S. “Hij had het in zijn vrije tijd ontwikkeld en daarna hebben ze hem aan de deur gezet. Club Brugge maakte misbruik van hem. De club heeft een laatste factuur van 32.000 euro en zijn opzegvergoeding nooit willen betalen. Dat is trouwens voorwerp van een burgerlijke procedure.”

Volgens Vansteenbrugge bestaat er geen twijfel over dat C.S. de informatie aan de concurrentie heeft doorgespeeld. “Hij heeft er ten slotte mee gesolliciteerd bij Antwerp”, ging hij verder. “Dat bewijst een ontwerpmail die op zijn laptop werd teruggevonden. Mij maak je niet wijs dat hij in de twee jaar die hij bij Antwerp aan de slag was nooit die informatie zou hebben gelekt. Maar zelfs het bijhouden van die informatie is op zich al strafbaar.”

Dispuut

Een aanhoudend dispuut tussen de voorzitters van Antwerp en Club Brugge ligt volgens C.S. aan de basis van het geschil. “Ik ben een speelbal in de vete tussen de beide clubs”, sprak de man, die de voetbalwereld intussen achter zich liet en nu voor een logistiek bedrijf werkt.

“Ik verrichtte bij Antwerp louter financiële en commerciële taken. In het sportieve had ik geen enkele inspraak. Ik heb altijd in eer en geweten gehandeld en heb al heel zwaar afgezien door deze onterechte beschuldigingen.”

Ook het parket is niet overtuigd van de schuld van C.S. Toch wees de raadkamer de man door naar de strafrechtbank, waar de procureur woensdag de vrijspraak vroeg. Naast Club Brugge en LakeSprings stelden ook Club-spelers Ruud Vormer en Brandon Mechele zich burgerlijke partij in de zaak. Die twee laatsten eisen elk 25.000 euro schadevergoeding, onder andere omdat hun marktaandeel door de gegevensdiefstal gedaald zou zijn. De rechter doet uitspraak op 23 februari. (AFr)