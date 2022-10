Ex-boekhoudster woonzorgcentrum schreeuwt onschuld uit na beschuldigingen gesjoemel

De ex-boekhoudster van woonzorgcentrum Ten Anker in Nieuwpoort moest zich bij de strafrechter verantwoorden voor vermeend gesjoemel met de boekhouding. Het WZC wil 13.000 euro terug voor tekorten uit de kassa van de cafetaria maar maakte eerder zelfs gewag van liefst 1,3 miljoen euro tekort in de boekhouding. “ik voel me vernederd en gekraakt”, schreeuwde de 56-jarige C. uit Diksmuide haar onschuld uit.

De vrouw werkte als sinds 1998 als intern boekhoudster in woonzorgcentrum Ten Anker in Nieuwpoort. Ze kreeg er in 2018 haar onmiddellijk ontslag, met een verbrekingsvergoeding. “De reden was omdat men diverse fouten had vastgesteld in de boekhouding en dit weet aan onkunde”, sprak de advocaat van het woonzorgcentrum. “Nadien volgde er echter een audit door een bedrijfsrevisor en dat bracht veel meer aan het licht. Er werden talloze vreemde boekhoudkundige ingrepen vastgesteld met veel correcties waardoor de jaarcijfers telkens opgesmukt werden. Op een bepaald moment was er zelfs een negatief resultaat van 1,3 miljoen euro. Er waren vreemde bewegingen voor grote bedragen, tot 127.000 euro. Dit alles nog achterhalen kon niet meer. Wel werd een kastekort van 13.000 euro ingeboekt uit de cafetaria. Dat geld werd op haar rekening teruggevonden. Daarnaast werd ook een attest van de RSZ door haar vervalst. We vragen dat geld terug.”

Vernederd en gekraakt

Ook het openbaar ministerie had moeite met de zaak. “Ze werd door het WZC voor heel wat meer gedagvaard voor astronomische bedragen maar die zijn moeilijk te bewijzen en er zijn heel wat bezwaren. We weerhouden enkel de loondiefstal en het valse attest en vragen zes maanden cel met uitstel.” De advocaat van C. gaat voor de vrijspraak. “Zij handelde in opdracht van de algemeen directeur en heeft die net telkens erop gewezen dat er grote tekorten waren. Het is het algemeen beleid dat gefaald heeft met de megalomane investeringen die ze deden. Toen ze als boekhoudster haar werk deed en de directie daarop wees werd ze als lastige tante ontslagen.” Ook C. nam het woord. “Ik voel me vernederd en gekraakt”, sprak ze geëmotioneerd. “Ik deed mijn werk 20 jaar met veel liefde en zin. Ik deed niets fout en hielp zelfs extra om financiële malaises op te lossen.”

Vonnis op 8 november. (JH)