Ex-boekhoudster woonzorgcentrum in Nieuwpoort vrijgesproken voor gesjoemel met boekhouding

De 56-jarige ex-boekhoudster van woonzorgcentrum Ten Anker in Nieuwpoort is door de strafrechter vrijgesproken voor gesjoemel met de boekhouding. Het WZC eiste 13.000 euro terug, en maakte zelfs gewag van een tekort van 1,3 miljoen euro, maar ving bot.

De 56-jarige C. uit Diksmuide werkte tussen 1998 en 2018 als intern boekhoudster in Ten Anker in Nieuwpoort. Ze kreeg in 2018 haar onmiddellijk ontslag met een verbrekingsvergoeding. Volgens het woonzorgcentrum omdat er diverse fouten werden gevonden in boekhouding, te wijten aan haar onkunde. “Er werden talloze vreemde boekhoudkundige ingrepen vastgesteld met veel correcties waardoor de jaarcijfers telkens opgesmukt werden”, sprak hun advocaat.

“Op een bepaald moment was er zelfs een negatief resultaat van 1,3 miljoen euro. Er waren vreemde bewegingen voor grote bedragen, tot 127.000 euro. Dit alles nog achterhalen kon niet meer. Wel werd een kastekort van 13.000 euro ingeboekt uit de cafetaria.”

Dat geld werd teruggevraagd. Het openbaar ministerie twijfelde echter zelf. De rechter sprak C. nu vrij voor het gesjoemel. Ze kreeg wel één maand cel met uitstel en een geldboete wegens het vervalsen van een RSZ-attest, wat ze echter niet deed voor persoonlijke winst. (JH)