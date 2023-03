Europees bokskampioen en voormalig advocaat-manager in de ring voor rechter

Een ex-advocaat/boksmanager en een Europees bokskampioen die na de organisatie van een Europees titelgevecht uiteindelijk op het beklaagdenbankje van de rechtbank belanden? Het kan. En dat bleek woensdag ook op de correctionele rechtbank van Kortrijk. Een gevolg van de bokskamp van Yves Ngabu (34) op 16 februari 2019 in Roeselare die hem wel de Europese titel opleverde maar ook voor een financiële put van ruim 80.000 euro zorgde. Zowel de bokser als zijn voormalige manager en advocaat Tom Noyez wasten na enkele uren armworstelen hun handen in onschuld.

Toenmalig advocaat Tom Noyez (39) uit Hooglede en bokser Yves Ngabu leerden elkaar in 2018 kennen tijdens een teambuildingactiviteit van het advocatenkantoor. Noyez was geïnteresseerd in de sport en de atleet en Ngabu zag in hem zijn nieuwe vertrouwenspersoon, advocaat en manager nadat de samenwerking met zijn vorige was spaak gelopen.

Sky the limit

Ngabu was op papier zaakvoerder van een vennootschap Team Ngabu maar al gauw nam Noyez de financiële en organisatorische touwtjes in handen. ‘The sky was the limit’ en het idee ontstond om in de Roeselaarse evenementenhal Schiervelde een Europees titelgevecht te organiseren. Dat kwam er ook op 16 februari 2019. Tegenstander: de Deen Mieki Nielsen. Ngabu klopte hem en mocht zich daarna opmaken voor een groot gevecht in Engeland en ‘the big money’. “Hij bokste daar het walhalla open”, verwoordde de advocaat van Noyez het. Na de overwinning werd er nog 1.000 euro uit de kassa gehaald om te vieren.

Financiële put

Alleen: na het boksgala in Roeselare bleef er een financiële put van 82.000 euro achter, leveranciers konden niet betaald worden, andere boksers kregen niet hun beloofde geld, banken wilden geen krediet verlenen, Ngabu mocht van de Vlaamse of Waalse Boksliga niet meer boksen door de financiële wantoestanden,… “De vennootschap was dus virtueel failliet. Maar tegen de regels in is niet binnen de maand de boeken neergelegd”, aldus de curator van Team Ngabu. “En ook na die titelkamp is er nog geld naar Noyez en Ngabu gevloeid. Laattijdige aangifte van faillissement dus, en verduistering van activa, of minstens misbruik van vennootschapsgoederen.”

“Noyez heeft heel onbezonnen en zonder kennis van zaken een boksevenement georganiseerd”, vulde de openbare aanklager aan. Ze vorderde een celstraf van 6 maanden, een boete van 4.000 euro en een beroepsverbod van 5 jaar voor Noyez, een celstraf van 1 maand en een boete van 800 euro voor Ngabu.

Mismeesterd

Zowel Tom Noyez als Yves Ngabu zakten zelf naar het gerechtsgebouw in Kortrijk af om zich te verantwoorden. Ze namen naast elkaar op het beklaagdenbankje plaats maar het was duidelijk dat het water tussen beiden ondertussen heel diep is geworden. Beiden vroegen wel hetzelfde aan de rechter: de vrijspraak. “Hij moest alleen maar boksen. Noyez suste altijd dat alles goed zou komen”, aldus Patrick Verhamme, de advocaat van Ngabu. “Tot juni 2019 had Yves geen zicht op de financiële situatie. Het liep fout toen Noyez zich niet alleen als manager maar ook als bokspromotor ging profileren en op kosten van de vennootschap het boksgala in Roeselare organiseerde. Hij beloofde Ngabu 30.000 euro maar hij zag er geen cent van. Meer zelfs: dat bedrag werd opgenomen als schuld in zijn eigen vennootschap.”

“Op een seminarie om sponsors aan te trekken, verwees hij naar de ‘Operatie Propere Handen’, maar hij heeft er zelf geen”, ging het rondje moddergooien verder. “Voor hem was het handig dat Yves Ngabu geen zicht had op de financiële situatie. Pas toen Ngabu de rode cijfers zelf onder ogen kreeg halfweg 2019 heeft hij de boeken neergelegd. Dat gebeurde op 13 september 2019. Dat was voor hem nogal een gezichtsverlies. Maar hij was steeds ter goeder trouw. Hij is slachtoffer geworden van, mismeesterd door zijn advocaat-manager, maar is geen dader.”

Het grote geld

“Zonder mij was er van een boksgala in Roeselare geen sprake en was Yves Ngabu nooit Europees kampioen geworden”, klopte Tom Noyez zichzelf op de borst. “Ik sprong in de bres toen die organisatie in het water dreigde te vallen. Tot op het einde heb ik steeds alles op alles gezet om de boel te redden. Ik geloofde ook dat het mogelijk was want door de Europese titel kreeg hij zicht op een gevecht in Engeland en de grote prijzengelden. Dat dit geen fabeltje was, is ondertussen gebleken. Op 26 oktober 2019 bokste Yves in de O2 Arena in London tegen de Britse kampioen Lawrence Okolie voor groot geld.”

Hoeveel Ngabu daar precies raapte, bleef tijdens het hele proces onderwerp van discussie. Het geld ging in ieder geval naar een nieuwe vennootschap Boxing Limited die Yves Ngabu drie dagen na het neerleggen van de boeken van Team Ngabu in Engeland oprichtte. In mei 2019 was Noyez als manager ook al aan de kant geschoven en was Ngabu met het internationale sportmanagementbureau Wasserman, die ook voetballers Noa Lang en Leander Dendoncker of wielrenner Marc Cavendish onder contract hebben, in zee gegaan. “Okolie kreeg 400.000 pond”, wist Serge Defrenne, de advocaat van Noyez. Ngabu kwam aandraven met een niet-ondertekende overeenkomst van 80.000 pond maar daar hechtte kamp Noyez weinig geloof aan. Het vroeg aan de rechter de officiële overeenkomst met de precieze bedragen bij de European Boxing Union (EBU) in Rome op te vragen.

Geloof

Precies omdat er heel wat geld in het vooruitzicht was, bleef Tom Noyez er naar eigen zeggen in geloven dat de schuldenberg van het Roeselaarse boksgala opgelost kon geraken. “Het lijkt misschien dat ik van Team Ngabu heb geprofiteerd maar niets is minder waar”, vertelde hij. “Ik sponsorde zijn stage bij Floyd Mayweather in Amerika, gaf mijn eigen Visakaart mee toen hij in Engeland ging trainen, wou me zelfs nog persoonlijk borg stellen voor de helft van de schuldenberg. Ik ben gigantisch veel geld kwijtgespeeld aan dat hele boksverhaal. Omdat ik in Yves geloofde. En natuurlijk ook omdat ik er van overtuigd was dat hij de capaciteiten had om te winnen en dan veel geld te verdienen. Maar toen het tijd was om te oogsten, richtte hij een andere vennootschap op en incasseerde.”

Of er nog inkomsten in het vooruitzicht waren of niet, maakte volgens de openbare aanklager en de curator niets uit. “Met zo’n schuldenberg na de organisatie van de kamp in Roeselare moesten de boeken gewoon neergelegd geweest zijn.” Vonnis op 19 april. (LSi)