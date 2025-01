Eskimopater Eric Dejaeger (77) voor vijfde keer veroordeeld voor kindermisbruik in Canada

Eric Dejaeger, een voormalige katholieke priester uit Roeselare, is donderdag in Canada veroordeeld tot zes jaar cel voor kindermisbruik. Zo berichten Canadese media. Tussen 1978 en 1982 misbruikte hij zeven kinderen tussen vier en negen jaar oud in Nunavut, in het uiterste noordoosten van Canada. Het is zijn vijfde veroordeling voor kindermisbruik.

De rechtbank in Igloolik, op 350 kilometer van de poolcirkel, bevond de 77-jarige Dejaeger uit Roeselare schuldig aan de verkrachtingen en aanrandingen van zeven Inuit-kinderen: zes meisjes en een jongen. Dejaeger maakte misbruik van zijn rol als priester in de kleinschalige Inuit-gemeenschap, een positie met veel aanzien.

“Kindertijd vernietigd”

“Hij heeft hun kindertijd vernietigd, krenkte de relaties met hun families en ruïneerde hun band met hun kerk”, aldus rechter Faiyaz Alibhai in het vonnis. “Een berekend roofdier”, zo noemde de rechter hem. “Hij aasde op kinderen.”

Zowel de openbare aanklager als de advocaten van Dejaeger hadden zes jaar cel voorgesteld. Eerder had de voormalige pater-oblaat onschuldig gepleit maar daar kwam hij halverwege het proces op terug. Schuldig pleiten geldt als een verzachtende omstandigheid in Canada.

Het is de vijfde keer dat Dejaeger veroordeeld wordt voor kindermisbruik. In 1990 ging hij voor het eerst de cel in vanwege seksueel misbruik van kinderen in Baker Lake tussen 1982 en 1989. In 1991 werd hij vervolgens tot acht maanden cel veroordeeld voor twee feiten van seksueel misbruik.

In 2015 werd de Dejaeger veroordeeld tot negentien jaar gevangenisstraf voor 32 misdrijven voor seksueel misbruik van mensen in de arctische gemeenschap in Igloolik tussen 1978 en 1982. De meeste slachtoffers waren tussen zes en negen jaar oud. Door de periode in voorhechtenis, had hij na zijn veroordeling nog elf jaar te gaan. In datzelfde jaar werd hij ook veroordeeld voor vier feiten op drie kinderen in Edmonton.

Hij kwam in 2022 voorwaardelijk vrij, maar moest in een halfopen detentiehuis verblijven.