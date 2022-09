Elf jaar na moord op Caroline Vyncke daagt vrijgesproken verdachte twee agenten voor rechtbank wegens schriftvervalsing

Ruim elf jaar na de moord op Caroline Vyncke (42) uit Moorsele riskeren twee agenten van de politiezone Grensleie vervolging wegens schriftvervalsing. Tijdens het assisenproces kwam aan het licht dat de twee cruciale passages hadden weggelaten in hun schriftelijke neerslag van een opgenomen gesprek waarin de speurders de zwakbegaafde hoofdverdachte onder druk hadden doen bekennen.

Zeven jaar na zijn vrijspraak door het hof van assisen keerde Geert Vanweehaeghe (43) woensdagochtend terug naar het Brugse justitiepaleis. Deze keer niet als hoofdverdachte, maar als slachtoffer van vermeende schriftvervalsing tijdens het onderzoek naar de moord op zijn vriendin Caroline Vyncke, intussen elf jaar geleden.

Verdwijning

Op 9 februari 2011 deed Vanweehaeghe aangifte van haar verdwijning. De zwakbegaafde Menenaar gedroeg zich verdacht en werkte zich nog meer in nesten door warrige bekentenissen af te leggen, die hij snel terug introk. Twee maanden later kwam er een doorbraak toen een dijbeen, het hoofd en een stuk van de romp van Vyncke werden aangetroffen in de Heulebeek. De vrouw bleek door messteken om het leven te zijn gebracht. Intussen was haar GSM aangetroffen bij haar buurman Thomas Couvreur. Op zijn knipmes bleek bloed van het slachtoffer te zitten. Toen de nieuwe eigenaar van zijn woning in augustus 2013 lichaamsresten van het slachtoffer aantrof in een afvoerputje, werd Couvreur samen met Vanweehaeghe naar het assisenhof doorverwezen.

Zowel Courveur als Vanweehaeghe bleven tijdens het proces elke betrokkenheid ontkennen. Uiteindelijk werd Couvreur op 13 mei 2015 als enige schuldig bevonden en veroordeeld tot levenslange opsluiting. Vanweehaeghe mocht na vier jaar voorhechtenis het assisenhof als een vrij man verlaten.

Schriftvervalsing

Voor twee agenten van de politiezone Grenslei kreeg het proces nog een staartje. Tijdens de pleidooien werd immers een geluidsopname afgespeeld waarin te horen was hoe de speurders Vanweehaeghe zonder bijstand van een advocaat in de richting duwden van een bekentenis, die hij later weer introk. De opname week evenwel grondig af van de weergave ervan op papier. Cruciale passages waarin de speurders duidelijk druk zetten op Vanweehaeghe kwamen er niet in voor.

Frank Scheerlinck, de advocaat van Vanweehaeghe, diende nog tijdens het proces klacht in wegens schriftvervalsing tegen de twee agenten die het gesprek hadden uitgetikt, maar het duurde tot vorig jaar alvorens de twee thuis werden opgepakt voor verhoor. “Toch vreemd dat dit zolang moest duren”, stelde Scheerlinck woensdag. “Voor ons is het duidelijk: de vervalsing van deze afgedwongen bekentenis moest en zou de tunnelvisie van de speurders bevestigen.”

Buitenvervolgingstelling

Zowel het parket als de verdediging vragen de buitenvervolgingstelling van de agenten. “Bovendien is de redelijke termijn overschreden”, stelde hun advocate. “Los daarvan kan ik enkel stellen dat mijn cliënten gewoon hun werk hebben gedaan. Ze hebben nooit iets willen verzwijgen.” Op 5 oktober beslist de raadkamer of de agenten voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen. (AFr)