Elf jaar cel gevorderd voor kopstuk van mensensmokkelbende

Zeventien beklaagden hebben zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor hun rol in een mensensmokkelorganisatie. Minstens 121 transmigranten werden in vrachtwagens en met bootjes naar het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld. Voor het Iraanse kopstuk van de bende werd bij verstek elf jaar cel en 968.000 euro boete gevorderd.

Het onderzoek ging van start naar aanleiding van een betrapping op 7 september 2017 in de haven van Zeebrugge. De laadruimte van een bestelwagen was schijnbaar leeg, maar de politie stelde vast dat het voertuig aan de buitenkant langer was dan aan de binnenkant. Bovendien hoorden de politiemensen gehuil. Uiteindelijk werd de achterdeur opengebroken met een koevoet en werd een verborgen ruimte van slechts een halve meter breed ontdekt. Achter de valse wand bevonden zich zeven vluchtelingen, onder wie drie jonge kinderen.

De Bulgaarse chauffeur werd in december 2017 door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot vier jaar effectieve celstraf. Uit verder onderzoek bleek de vrachtwagenchauffeur duidelijk niet op eigen houtje te handelen. Zo kwam de Iraniër Barzan M. (36) als spilfiguur in het vizier van de speurders.

Op 29 december 2019 kregen de Franse reddingsdiensten een noodoproep van een bootje enkele kilometers voor de kust van Bray-Dunes. De negentien opvarenden beschikten niet over zwemvesten. Door de kou moesten twee kleine kinderen opgenomen worden in het ziekenhuis. Het bewuste bootje bleek op een tweedehandswebsite te zijn gekocht door een Iraniër uit Sint-Niklaas. Salar B. (41) beweerde dat hij zich niet inliet met mensensmokkel, maar werd in november 2020 toch tot vier jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld. Zijn Iraakse kameraad Nariman S. (40) kreeg toen voor zijn aandeel in de zaak 30 maanden, waarvan zes maanden effectief.

Na verder onderzoek bleek dat het duo uit Sint-Niklaas deel zou uitmaken van de bende rond Barzan M. en zijn Iraakse rechterhand Nazar M. (34). Nazar M. zit momenteel in het Verenigd Koninkrijk al tien jaar cel uit voor mensensmokkel. Ook meerdere andere beklaagden liepen al tegen de lamp voor mensensmokkel. Zo is de Iraniër Farman M. (32) volgens het openbaar ministerie in Frankrijk al jarenlang actief als mensensmokkelaar.

32 feiten

In totaal kon de organisatie gelinkt worden aan 32 feiten van smokkel van alles samen minstens 121 mensen. Het openbaar ministerie vorderde voor het vermeende kopstuk van de bende elf jaar gevangenisstraf en 968.000 euro boete. Net als drie andere beklaagden liet hij verstek gaan voor zijn proces. De overige beklaagden riskeren een jaar tot 30 maanden cel. In totaal werd voor hen ook ruim anderhalf miljoen boete gevorderd. Bij het bepalen van zijn vordering hield procureur Frank Demeester rekening met eerdere veroordelingen voor feiten uit dezelfde periode.

De broer van Barzan M. hangt twee jaar cel en 272.000 euro boete boven het hoofd. Karzan M. (40) uit Sint-Niklaas kreeg eerder in een Brussels dossier al zeven jaar cel. “Dat ging toen over VIP-behandelingen. Geen bootjes, wel gegarandeerde transporten”, aldus meester Raan Colman. Volgens de verdediging maakte hij in de huidige zaak echter geen deel uit van de bende van zijn broer. “Hij was als het ware aan het uitbollen en had enkel de bedoeling om zijn vrouw naar België te krijgen.” Meester Colman vroeg om zijn cliënt geen bijkomende straf meer op te leggen.

Voor Salar B. werd deze keer een jaar bijkomende gevangenisstraf en 304.000 euro boete gevorderd.Zijn advocaat Matthias Devriendt vroeg echter opnieuw de vrijspraak. B beweert dat hij bootjes opkocht en doorverkocht, zonder zelf op de hoogte te zijn van mensensmokkel. “Ik heb echt mijn lesje geleerd, want ik zit al 30 maanden in de gevangenis”, zei de Iraniër in zijn laatste woord.

Meester Nadia Lorenzetti ergerde zich aan het feit dat ook Nariman S. zich opnieuw moest verantwoorden. “Ze hebben de sukkelaars van het vorige dossier nog eens meegesleurd in dit herkansingsdossier”, klonk het. Zo werd opgemerkt dat alle huidige feiten eigenlijk van voor het andere vonnis dateren. Het OM had 18 maanden en 264.000 euro boete gevorderd, maar de verdediging vroeg om geen bijkomende straf op te leggen.

Een andere Irakees uit Sint-Niklaas hangt 18 maanden cel en 32.000 euro boete boven het hoofd, maar vroeg de vrijspraak. Kosay A. (49) gaf toe dat hij twee keer een boot vervoerde op vraag van Salar B., maar wist naar eigen zeggen ook niet wat er met de bootjes zou gebeuren. “Het was een wederdienst voor een aantal klussen in de tuin”, pleitte meester Jorn Verminck.

Ten slotte moesten vier beklaagden zich verantwoorden voor witwaspraktijken via zogenoemde hawala-kantoren, een soort informeel banksysteem. Een Irakees uit Zwijndrecht riskeert daarom een jaar cel en 8.000 euro boete, maar Haidar B. (42) vroeg over de ganse lijn de vrijspraak. Volgens meester Erhard Vermeulen kwam zijn cliënt enkel in het dossier terecht door het feit dat hawala, Arabisch voor transfer, in een sms niet werd vertaald. “Hij baat een kantoor van Western Union en van MoneyGram uit en bevindt zich dus helemaal niet buiten het regulier systeem.”

Op 21 september komen de advocaten van de overige acht beklaagden nog aan het woord.