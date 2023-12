Elektricien (56) in beroep vrijgesproken voor aanranding van bejaarde dames: “Het verhaal is ongeloofwaardig”

Een 56-jarige installateur van een elektrozaak in Veurne is in beroep vrijgesproken voor de aanranding van de eerbaarheid van twee bejaarde vrouwen waar hij een toestel moest komen installeren. Eerder kreeg hij er zes maanden cel met uitstel voor. “Het verhaal zoals geschetst door een van de vrouwen is ongeloofwaardig”, vindt de rechter van het Hof van Beroep nu.

De zaak brengt ons terug naar 7 januari 2022 in Veurne. Toen moest installateur M.P. bij een 78-jarige vrouw een droogkast installeren. Daarbij zou hij zich ongepast gedragen hebben. “Hij klaagde dat hij door een andere vrouw naar de politie moest gaan omdat die hem beschuldigde van ongewenste aanrakingen. Vervolgens werd hij kwaad, greep hij me vast bij mijn middel en gaf me twee kussen op de mond.”

De vrouw uit Veurne diende klacht in, en uit het onderzoek bleek dat een vrouw uit Koksijde in augustus 2021 iets gelijkaardigs had meegemaakt met M.P. Zij werd naar eigen zeggen betast aan de billen en borststreek en kreeg eveneens ongepaste opmerkingen.

Eerst zes maanden cel

M.P. deed de beweringen van de vrouwen af als compleet verzonnen, maar dat veegde de strafrechter in Veurne van tafel. “Dit zijn twee vrouwen die elkaar niet kennen en onafhankelijk van elkaar in een periode van een half jaar een gelijkaardig verhaal vertellen. Dat is genoeg bewijs”, oordeelde de rechter. M.P. kreeg zes maanden met uitstel en werd voor 5 jaar uit zijn burgerrechten ontzet.

Nu vrijspraak

De installateur ging niet akkoord met de straf en tekende samen met zijn advocaat Alain Coulier beroep aan. “Hij werd in beroep nu over de hele lijn vrijgesproken”, reageert zijn advocaat. “De rechter van het Hof van Beroep oordeelde dat het verhaal van de eerste vrouw mogelijks niet met de werkelijkheid overeenstemt. Temeer hij diezelfde dag nog het relaas deed tegen zijn vrouw en de winkelmanager wat hij daar had meegemaakt. Ook het verhaal van de tweede vrouw werd ernstig in twijfel getrokken. Onder meer het tijdsverloop zoals de vrouw stelde klopt niet. Het plaatsen van de droogkast duurde slechts enkele minuten maar de vrouw had het over voortdurende opmerkingen.”

Tot slot oordeelde de rechter ook dat het minder aannemelijk is dat een 56-jarige man zich aangetrokken voelt tot een 78-jarige vrouw. De man werd nu volledig vrijgesproken. (JH)