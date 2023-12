Effectieve celstraf voor veelpleger die maar blijft tabak stelen in Colruyt

Een 41-jarige man uit Jabbeke heeft een effectieve celstraf van twaalf maanden en 800 euro boete gekregen omdat hij maar blijft sloffen sigaretten stelen in de Colruyt. R.K. is een echte veelpleger en steelt de tabak om ze nadien in nachtwinkels verder te verkopen. Het is al de derde keer dit jaar dat de man voor gelijkaardige diefstallen voor een rechter stond.

In mei kreeg R.K. nog een werkstraf van 100 uren en 208 euro boete van de rechter in Veurne voor tabaksdiefstallen en ook in de rechtbank van Brugge wordt binnenkort een straf tegen hem uitgesproken. Deze keer pleegde hij de feiten in de Colruyt van Nieuwpoort waar hij op 17 oktober betrapt werd. “Hij werd die dag op heterdaad betrapt, maar handelt altijd volgens dezelfde methode: hij steekt sloffen sigaretten en tabak in zijn jas, wandelt naar buiten en gaat die dan verkopen aan nachtwinkels aan de kust. Er zijn diverse camerabeelden van de feiten. Hij heeft 50.000 euro schulden en zou met het geld vooral zijn schulden afbetalen.”

Zwaar strafblad

R.K. heeft al een bijzonder zwaar strafblad voor verschillende diefstallen en drugs. “Nochtans is hij goed bezig want net na zijn arrestatie zou hij mogen beginnen werken”, sprak zijn advocaat. “Dat viel nu in het water. Ook van de drugs is hij af. Hij pleegde inderdaad de diefstallen om met het geld opbrengsten te hebben voor zijn gezin. Zo wou hij ermee eten kopen voor zijn dochtertje.” De man moet Colruyt in totaal 2.044 euro terugbetalen. (JH)