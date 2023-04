Effectieve celstraf voor man uit Diksmuide die twee dagen na rijverbod weer achter stuur kruipt

Een hardnekkige verkeersovertreder is door de politierechter in Veurne zwaar gestraft. Amper twee dagen nadat hij een rijverbod kreeg overhandigd kroop de 41-jarige J.B. uit Diksmuide weer achter het stuur. Hij kreeg zes maanden celstraf.

De 41-jarige Diksmuideling liep al enkele veroordelingen op bij de politierechter maar daar veegt hij allemaal zijn voeten aan. Op 19 juni 2021 werd hij in de politierechtbank veroordeeld wegens rijden zonder rijbewijs. Hij werd ook al veroordeeld omdat hij rondreed met een wagen die niet gekeurd was.

De man trok er zich allemaal niets van aan. Hij vertikte het ook om zijn rijbewijs binnen te brengen op de griffie van de politierechtbank, waartoe hij verplicht was. Op 8 februari vorig jaar ging de politie langs bij de man om hem duidelijk te maken dat hij een rijverbod van 9 maanden had opgelopen.

“Maar amper twee dagen later zagen ze de man alweer rijden in zijn Peugeot Partner in Diksmuide”, motiveerde de politierechter. “Bovendien was zijn wagen opnieuw niet geldig gekeurd en niet verzekerd. Het feit dat hij zijn rijbewijs niet had ingeleverd duidt op een sociaal onverantwoorde houding en in het algemeen een manifest gebrek aan respect voor de regels inzake verkeersveiligheid.”

En dus werd J.B. zwaar gestraft. Hij kreeg zes maanden effectieve celstraf, 9 maanden rijverbod waarvan zes met uitstel en hij moet slagen voor alle herstelexamens. Hij kreeg ook 480 euro boete voor de niet-keuring. (JH)