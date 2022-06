Effectieve celstraf voor man uit De Panne die vrouw belaagde met ‘mooiste kontje van de Esplanade”

Een 61-jarige man uit De Panne heeft een effectieve celstraf van vier maanden en 1.200 euro boete gekregen omdat hij zijn 28-jarige knappe overbuurvrouw tien maanden lang op een ‘creepy’ manier belaagde. Marc C. liet cadeautjes achter aan haar deur en stuurde brieven en posters met vreemde teksten. “Je hebt het mooiste kontje van de hele Esplanade”, schreef hij.

De feiten dateren van in 2019 en duurden tussen februari en november van dat jaar. De 28-jarige vrouw woonde toen alleen in een appartement op de Esplanade in De Panne. Verschillende avonden en nachten vond ze bij terugkomst spullen aan haar voordeur. “Het begon met een fles wijn en een brief”, sprak haar advocaat. “Maar het ging verder met verschillende brieven, een doosje juwelen dat naar benzine rook en een poster waarop gekribbeld stond: ‘je hebt het mooiste kontje van de hele Esplanade.’ In die brieven stond ook dat hij haar zag lopen en ze heel sexy was. En dat hij haar in de gaten kon houden. Het was eigenlijk echt creepy Uiteraard zorgde dat voor de nodige angst bij die vrouw.” De rechter beaamde dat ook en kende de vrouw 1.000 euro schadevergoeding toe.

Wel degelijk verontrustend

Omdat de man zijn brieven later ondertekende met ‘Marc’ kon de politie gerichter gaan zoeken. Uiteindelijk ontmaskerden ze hem als Marc C., een man die op de zevende verdieping woonde van een flatgebouw aan de overkant van de Esplanade. Zelf vond hij niet dat hij iets verkeerd deed. “Het was gewoon uit verveling. Ik heb zelf geschreven dat die vrouw niet bang moest zijn.”

Volgens de procureur en rechter had hij moeten weten dat dit net het omgekeerde effect zou hebben. “Je had moeten weten dat dit voor angst zou zorgen bij die vrouw, zeker omdat ze door die brieven het gevoel had in de gaten te worden gehouden. Het waren ook creepy teksten.” Marc C. voegt met zijn vier maanden effectief al voor de 63ste keer een veroordeling toe aan zijn strafblad. Hij kreeg onlangs vier jaar cel voor zware verkeersinbreuken en zit nu in de cel. (JH)