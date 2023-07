Eerst vier jaar cel, nu ook nog twee jaar rijverbod voor stalker die woning ex binnenreed in Kortemark

Een 44-jarige Ruddervoordenaar heeft voor de Brugse politierechtbank twee jaar rijverbod gekregen voor de talrijke verkeersinbreuken die hij pleegde tijdens een dolle politie-achtervolging die eindigde in de woonkamer van zijn ex in Kortemark. Voor de crash en stalking kreeg Dieter V. eerder al vier jaar cel opgelegd in de correctionele rechtbank.

Omdat Dieter V. zijn relatiebreuk niet kon verkroppen, begon hij in november 2021 zijn ex te stalken. De drankverslaafde man drong meermaals haar woning in Eernegem binnen waarna zij introk bij haar dochter en haar vriend in de Conservenstraat in Kortemark. Maar ook daar liet V. haar niet met rust. Op 3 januari vorig jaar escaleerde de situatie toen V. met zijn wagen achterwaarts een raam aan de voorzijde van de woning stuk reed.

De Ruddervoordenaar werd geseind en toen de politie hem ’s anderendaags spotte, scheurde hij er in zijn Opel Corsa vandoor. Na een dolle achtervolging reed V. opnieuw de woning van zijn ex binnen, dwars door de houten panelen die de brandweer daags voordien had aangebracht. De wagen raakte de zetel waarin de kleinzoon van zijn ex tv zat te kijken. De jongen klaagde achteraf over pijn in de rug.

Niet aan z’n proefstuk toe

Dieter V., die een rijkelijk gevuld strafblad heeft, werd voor de strafrechter gedaagd wegens dubbele poging tot moord, maar tijdens zijn proces ontkende hij met klem dat hij iemand wou doden. Ook de rechtbank oordeelde in oktober dat van een oogmerk om te doden geen sprake was. “Anders zou de beklaagde verder de leefkamer ingereden zijn”, klonk het. Voor opzettelijke slagen en stalking kreeg V. vier jaar effectieve celstraf.

Voor de vijftien verkeersinbreuken die hij pleegde alvorens hij de woning binnenreed werd V. voor de politierechtbank gedaagd. Zo negeerde hij een rood licht, reed hij veel te snel en was hij onder invloed van speed en cocaïne. “Mijn cliënt beseft dat hij verkeerd was en aanvaardde de eerdere celstraf”, pleitte advocate Mieke Byttebier dinsdag. “Hij laat zijn ex nu met rust en werkt aan zichzelf”.

De politierechter legde V. geen bijkomende celstraf op, maar wel twee jaar rijverbod en een geldboete van bijna 9.000 euro. Om zijn rijbewijs terug te krijgen zal hij bovendien moeten slagen voor theoretische en praktische examens en medische en psychologische proeven. (Arne Franck)