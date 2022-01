Eerst hapje eten in Kortrijks eethuis, daarna step en auto van uitbater stelen: Waals duo krijgt tot 18 maanden effectieve celstraf

Nadat ze eerst een hapje hadden gegeten in een eethuis in Kortrijk ging een Waals duo er deze zomer kort nadien vandoor met een elektrische step en een Fiat Punto van de uitbater. Twee dagen later konden ze in Wallonië al bij de kraag gevat worden. De rechter gaf hen bij verstek 12 tot 18 maanden effectieve celstraf en boetes van 400 tot 800 euro.

Op 21 juli stelden de uitbaters de diefstallen vast. Ook de autosleutels achter de toog bleken verdwenen. Op camerabeelden waren de daders duidelijk te zien. Nog dezelfde dag dook het oranje-rode gestolen voertuig op in Aalbeke (Kortrijk), in de omgeving van een inbraak in een woning.

Twee dagen later kon het geseinde voertuig uiteindelijk in Wallonië gecontroleerd worden, met Hugo L. (25) uit Charleroi en zijn kompaan Sallem A. aan boord. Ze daagden niet op voor hun proces en zijn bij verstek veroordeeld.

