Eerst drugshandel, nu verboden wapen: voormalige ‘koningin van Oostende’ opnieuw veroordeeld

Voor drugshandel vanuit haar intussen failliete tweedehandswinkeltje kreeg Angelique H. (62) dertig maanden cel. Nu kreeg de zelfverklaarde ‘koningin van Oostende’ ook nog een boete omdat ze met een alarmpistool zwaaide naar een klant. Voor bedreiging gaat ze evenwel vrijuit.

Ooit was ze zó rijk dat Paul Jambers een reportage draaide over haar extravagante designerkledij. Maar vandaag zit Angelique H. (62) compleet aan de grond. In juli vorig jaar kreeg de voormalige bordeeluitbaatster en zelfverklaarde ‘koningin van Oostende’ dertig maanden cel voor drugshandel vanuit haar dubieuze tweedehandswinkeltje in de Christinastraat. Nu komt daar nog een nieuwe veroordeling bij.

Onder invloed van cocaïne haalde H. op 16 december 2022 een vuurwapen boven in haar winkel. Ze zwaaide daarmee naar een vrouwelijke klant, die de politie verwittigde. Aan de kassa troffen de speurders een alarmpistool met vijf patronen aan. H. kreeg een minnelijke schikking aangeboden, maar betaalde die niet. Dus werd ze voor de rechtbank gedaagd.

Alarmpistool

De procureur vroeg zes maanden cel en benadrukte dat H. tijdens het onderzoek toegaf dat ze in het verleden al eens met het alarmpistool op een ander slachtoffer geschoten had. Advocaat Klaas Van Dorpe vroeg om H. geen nieuwe straf op te leggen. “Het feit met het alarmpistool dateert uit dezelfde, slechte periode als de drugshandel. Mijn cliënte werd daarvoor al voldoende gestraft. Ze had dat pistool omdat ze zich vaak bedreigd voelde in haar winkel.”

Volgens Van Dorpe heeft H. haar leven tegenwoordig terug op de rails. “Ze zit haar straf verder uit onder elektronisch toezicht bij haar dochter, die alles voor haar doet. Ze is drugsvrij, doet aan vrijwilligerswerk en wil niets meer met justitie te maken hebben.”

De rechtbank sprak H. dinsdag vrij voor de bedreiging. Volgens de rechtbank is het niet aangetoond dat de Oostendse de intentie had om te dreigen. Voor het wapen kreeg ze een geldboete van 800 euro. (AFr)