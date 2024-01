Eernegemse mantelzorger (80) vrijgesproken voor plunderen rekening hoogbejaarde vrouw: “Ze haalde zelf altijd grote bedragen af”

Op tien jaar tijd zou Eernegemnaar D.D. als mantelzorger liefst 150.000 euro hebben scheefgeslagen van een hoogbejaarde vrouw, intussen 99 jaar oud. Maar de Brugse strafrechtbank zag daar onvoldoende bewijs voor en sprak de 80-jarige man woensdagochtend vrij op basis van twijfel. “Ik heb alles voor haar gedaan”, getuigde hij op zijn proces.

De vrouw leerde de beklaagde destijds kennen als reisbegeleider. Toen haar man tijdens een reis in 2003 onverwacht overleed, bood D.D. haar zijn hulp aan. In de loop der jaren groeide hij uit tot de vertrouwenspersoon van de vrouw, die steeds hulpbehoevender werd. Toen haar zoon in 2008 overleed, kreeg de beklaagde haar bankkaart ter beschikking. In 2014 kreeg hij ook een volmacht over haar rekeningen en in 2019 kreeg hij via de notaris een zorgvolmacht, tegen een maandelijkse vergoeding van 500 euro.

Maar op 15 september 2020 krijgt D.D. een beroerte waarna de kleinzoon van de vrouw als bewindvoerder werd aangesteld. Die trok aan de alarmbel, omdat hij onregelmatigheden had vastgesteld in de uitgaven van zijn grootmoeder. Tussen begin 2011 en september 2020 had D.D. ruim 140.000 euro cash geld van haar rekening gehaald. Daarnaast zou hij met haar bankkaart ook voor ruim 4.000 euro persoonlijke uitgaven hebben gedaan. Hij ontving sinds 2019 ook een maandelijkse vergoeding van 500 euro. Dat was zo vastgelegd in de zorgvolmacht.

Misbruik

De advocaat van de burgerlijke partij benadrukte dat D.D. altijd goed voor de vrouw heeft gezorgd. “Maar dit is een heel zuinige dame”, klonk het. “Zulke uitgaven heeft zij nooit gedaan. Met die maandelijkse vergoeding ging ze eigenlijk niet akkoord, maar op het moment van de toekenning was ze al slechtziend en niet meer in staat om zulke beslissingen te nemen. Hij heeft daar misbruik van gemaakt.”

Het openbaar ministerie vroeg de toepassing van de strafwet, maar D.D. waste de handen in onschuld. “Mevrouw deed tot 2014 alle geldafhalingen zelf”, pleitte zijn advocaat. “Daarna deed mijn cliënt dit, maar het jaarlijkse bedrag bleef ongeveer gelijk. Mijn cliënt heeft het telkens aan haar afgegeven. Zij betaalde alles zo veel mogelijk cash, bijvoorbeeld de traiteur aan huis of de medische zorg. Daar werden niet alle betalingsbewijzen van bijgehouden.”

De beklaagde haalde tijdens het proces uit naar de familie van de hoogbejaarde vrouw. “In al die jaren keek niemand naar haar om”, stelde hij. “En dat terwijl ik alles voor haar gedaan heb.”

Zorgvolmacht

De rechtbank oordeelde woensdag dat er sprake is van twijfel. Aangezien de vrouw zelf vaak grote bedragen afhaalde, acht de rechtbank het niet onmogelijk dat ze D.D. later de opdracht gaf om dergelijke bedragen af te halen. “Dat hij zich niet elke transactie herinnert, is gezien het tijdsverloop niet onlogisch”, klonk het. “En aangezien de beklaagde in een niet-professionele context voor de vrouw zorgde kan niet verwacht worden dat hij daar een volledige boekhouding van bijhield.”

De rechtbank benadrukte voorts dat er twee getuigen aanwezig waren bij het tekenen van de zorgvolmacht in 2019. “Het document werd ook integraal voorgelezen en toegelicht. Mevrouw gaf bij de notaris zelf aan dat ze veel vertrouwen had in de beklaagde.” De vrouw verblijft tegenwoordig in een woonzorgcentrum. (AFr)