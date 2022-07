Eernegemnaar die door politie werd neergeschoten, blijft maand langer in de cel

De 47-jarige Eernegemnaar die eind mei door de politie werd neergeschoten in de tuin van zijn woning, blijft in de cel. De Brugse raadkamer heeft zijn aanhouding met een maand verlengd.

In de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 mei snelde de politie naar een woning in de Kapelhoek in Eernegem. De bewoner, een veertiger, veroorzaakte er problemen en bleek gewapend.

Schot in de arm

De man weigerde zich over te geven waarop een kat-en-muisspelletje ontstond en de man uiteindelijk door de politie werd geneutraliseerd met een geweerschot in de arm. Zijn vrouw en twee kinderen zouden niet aanwezig zijn geweest bij de feiten.

De verdachte onderging een operatie in het ziekenhuis maar verkeerde nooit in levensgevaar. De onderzoeksrechter hield hem aan voor gewapende weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen aan politiemensen.

Familieman

Zelf ontkent hij met klem dat hij de politie aanviel met een wapen. “Dit is geen gewelddadig persoon”, zegt advocaat Hannes Colpaert. “Hij is een echte familieman en zijn buren bevestigen dat. Hij hoort niet thuis in de gevangenis en werd er intussen al drie keer bestolen.”

Volgens meester Colpaert wil zijn vrouw dat de man terugkeert naar huis. “Ze gaf zelfs een brief mee om aan de raadkamer voor te leggen”, stelt hij. “Mijn cliënt heeft inderdaad werkpunten en hij wil daar samen met zijn vrouw aan werken. Door die schotwonde zal hij wel zeker zes maanden niet kunnen werken.” (AFr)