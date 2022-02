Eerdere gunst schrikt jongeman uit Ingelmunster niet af om opnieuw met drugs rond te rijden

Amper een jaar nadat hij er zonder straf vanaf kwam omdat hij op de parking van het D-Hotel in Marke (Kortrijk) met drugs werd betrapt, kon een 22-jarige jongeman uit Ingelmunster in Waregem opnieuw met 460 gram cannabis in zijn auto betrapt worden. Op de passagiersstoel zat een Nederlandse dealer die hij via een weedforum had leren kennen. Voor de rechtbank in Kortrijk riskeert de jongeman nu 15 maanden celstraf.

In Waregem wou een politiepatrouille op 27 april 2021 het voertuig van Kiefer D. langs de kant zetten. Ondanks de blauwe zwaailichten reed hij toch verder. Toen hij aan de rode verkeerslichten halt moest houden, stapte de passagier met een rugzak uit en vluchtte te voet weg.

In de rugzak die uiteindelijk werd weggegooid, stak 462 gram cannabis. Die drugs bleken eigendom van de Nederlandse passagier die als drugsdealer fungeerde. Hij had ook 1.350 euro cash geld op zak.

Door de mand

erder onderzoek maakte duidelijk dat D. naast cannabis ook amfetamines, MDMA, cocaïne en ketamine gebruikte. Dat bleek uit een haarstaal, niettegenstaande D. bleef ontkennen. Tot hij op de zitting door de mand viel.

De Nederlander daagde niet op voor het proces, D. vroeg een werkstraf te mogen uitvoeren. In zijn auto lag ook nog een boksbeugel waarvoor hij nog een boete van 800 euro voor verboden wapenbezit riskeert. Vonnis op 15 maart.

(LSi)