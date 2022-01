Eenbenige Syriëstrijder uit Oostende krijgt vijf jaar effectieve celstraf

Een 33-jarige Tsjetsjeen uit Oostende heeft in de Brugse rechtbank vijf jaar effectieve celstraf gekregen voor deelname aan de terreuractiviteiten van Islamitische Staat (IS). Opmerkelijk: zijn handicap – de man heeft maar één been – leidde tot de identificatie van Hussein Taramov als Syriëstrijder. De rechter beval zijn onmiddellijke aanhouding.

Hussein Taramov kwam in 2003 vanuit de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië aan in België waar hij twee jaar later erkend werd als vluchteling. Hij ging in Oostende wonen waar hij meermaals met de politie in aanraking kwam, onder meer voor diefstallen en afpersing. Hij belandde in de gevangenis, maar keerde op 12 februari 2013 niet terug na een uitgangsvergunning.

De staatsveiligheid kreeg een drietal jaar later een ledenlijst van IS in handen waaruit bleek dat Taramov op 6 juli 2014 in Syrië was aangekomen en zijn laatste woonplaats Rotterdam was. Vermoedelijk verbleef hij daar bij zijn Nederlandse vriendin, met wie hij drie kinderen heeft. Het gerecht ondervroeg zijn familie, maar die wist naar eigen zeggen niet dat Taramov geradicaliseerd was. Ze stelden dat hij er in Oostende een losbandige levensstijl op nahield.

Verder onderzoek

Verder onderzoek door het federaal parket wees uit dat de Tsjetsjeen wel degelijk een rol speelde binnen IS. Procureur Ester Natus verwees tijdens het proces naar nieuwsartikelen gebaseerd op Amerikaanse rapporten. In een van de artikelen had een Antwerpse Syriëstrijder het over een Tsjetsjeen met één been, die nog wapens naar België had gesmokkeld. “De beklaagde was in 2010 inderdaad betrokken bij een handel in vuurwapens in Oostende én hij verloor effectief zijn rechterbeen bij een treinongeluk”, stelde federaal procureur Ester Natus.

De Tsjetsjeen zou door IS zijn ingezet als grenspostbewaker. Hij zit momenteel in een Syrische cel nadat hij in april 2019 gevangen werd genomen door de Syrian Democratic Forces. Uit de gegevens op de telefoon van zijn moeder blijkt dat zij nog contact had met de tweede echtgenote van Taramov in Syrië. De vrouw stuurde haar zelfs foto’s van hun kind. (AFr)