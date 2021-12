Een 67-jarige man uit Aalter heeft in de Brugse rechtbank zes maanden cel voorwaardelijke celstraf gekregen voor verkeersagressie.

Op 11 september 2019 keerde L.D. met de wagen terug van het ziekenhuis waar hij een chemokuur had ondergaan. In Beernem moest hij plots in de remmen toen een man met een bestelwagen achteruit van een parking de weg kwam opgereden. Hierop zette D. bumperklevend en claxonnerend de achtervolging in. Hij haalde de bestelwagen in en sneed hem de pas af.

Toen ze verderop moesten stoppen aan een oversteekplaats voor schoolkinderen, stapten de mannen allebei uit hun wagen. Het slachtoffer sprak D. aan op zijn rijgedrag waarop die een rubberen hamer uit zijn auto haalde en hiermee de twee achteruitkijkspiegels van de bestelwagen stuksloeg.

De verdediging drong aan op mildheid. “Er was sprake van wederzijdse agitatie”, pleitte meester Suzy Cooleman. “Maar mijn cliënt kon na zijn therapie niets verdragen. Die hamer had hij toevallig bij omdat hij die dag een kast in elkaar had gestoken bij een vriend.”

De rechter hield het op een voorwaardelijke celstraf. L.D. moet onder meer een cursus agressiebeheersing volgen.

(AFr)