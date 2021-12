Een 37-jarige man uit Oudenburg kijkt aan tegen een jaar celstraf voor busje pepperspray in onderbroek

Op 17 mei werd S.B. staande gehouden bij een controle in Ichtegem. De politie besloot tot een fouille over te gaan en trof in zijn onderbroek een busje pepperspray aan.

De man had dit naar eigen zeggen bij zich “om zich te beschermen tegen al het crapuul op straat”. De procureur wees erop dat B. van geluk mag spreken dat de politie hem staande hield. “Stel je voor dat die pepperspray was afgegaan”, sneerde hij.

S.B., die eerder al twee veroordelingen opliep voor bezit van een verboden wapen, kwam niet opdagen voor zijn proces in de Brugse rechtbank. De uitspraak volgt op 21 januari.

(AFr)